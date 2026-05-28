GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'dan kritik başarı: Harp başlıklı testler başarıyla tamamlandı

14:47 28/05/2026, Perşembe
Türkiye’nin yerli ve milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ile BOZDOĞAN, yürütülen doğrulama testlerini başarıyla geçerek önemli bir aşamayı geride bıraktı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladığını belirterek, "Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi" ifadesini kullandı.


Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisi projelerinde kritik eşiklerden biri daha geride bırakıldı. Milli hava-hava füze sistemleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN, harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Caydırıcılığımızın somut simgesi"

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın harp başlıklı atış testlerini tam isabetle tamamladığını bildiren Bakan Kacır, test süreçlerine dair şunları kaydetti:

"GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı, seri üretim süreçleri başladı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi"
Kacır, projelerde emeği geçenlere teşekkür ederek,
"TÜBİTAK SAGE'mizin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun. Milli Teknoloji Hamlesi yolunda çok daha güçlü yarınlara"
değerlendirmesinde bulundu.


