​Gözde’den yeni teknoloji yatırımı

Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim, teknoloji yatırımlarını sürdürüyor. Yönetim kurulu başkanlığını Yahya Ülker’in üstleneceği yeni şirketin vizyonu, teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak dünyada büyük bir dönüşüm gösteren yeni iş metotlarını ve fırsatlarını değerlendirmek, bu alanda öncülük görevini üstlenen yurt içi ve yurt dışındaki girişimlere yönelik yatırım fırsatlarını değerlendirmek olacak.

Yahya Ülker

E-TİCARETE ODAKLANACAK

Gözde Tech Ventures, ağırlıklı olarak SaaS (Software as a Service-hizmet olarak yazılım), oyun, finans teknolojileri, blok zincir, yapay zeka, mobilite, eğitim teknolojileri, pazarlama teknolojileri ve e-ticaret sektörlerine odaklanacak. Gözde Tech Ventures, 2 yıl içinde 20 milyon dolar yatırım büyüklüğüne ulaşarak ilk etapta yaklaşık 10 girişime yatırım yapmayı planlıyor .

REKLAM

YENİ GİRİŞİMLERE DESTEK OLACAK

Yeni yatırımla ilgili açıklamalarda bulunan Gözde Tech Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker, “Yeni kurduğumuz şirketimizin esas amacı sermayeye ihtiyaç duyan yeni girişimleri destekleyerek onlarla birlikte büyümek, ülkemizde ve dünya çapında bu konuda öncülük yapan girişimleri desteklemek, Yıldız Holding’in girişim sermayesi alanındaki bilgi ve tecrübesini bu yeni girişimlerin hizmetine sunmak ve onları globale taşımaktır” dedi.