Gözler Orta Vadeli Program'da

Orta Vadeli Program (OVP), saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Program ile üç yıllık makro hedefler ve yapısal reform adımları paylaşılacak.





Büyümeye ilişkin detaylı göstergeler ele alınacak





Program; para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar olmak üzere 3 ana başlıkta ele alınacak. Enflasyonla mücadelede izlenecek yola dair ipuçlarının ve vergi reformunun programda yer alması bekleniyor.



