Güneydoğu’nun ihracat yıldızlarına ödül

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin başarılı 100 ihracatçısı, Gaziantep’te düzenlenen törenle ödüllendirildi. 15 bine yakın üyesi bulunan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ev sahipliğinde gerçekleşen törende en fazla ihracat yapan firmalara “ihracatın yıldızları” ödülü takdim edildi. Bölgenin ihracat şampiyonu SANKO olurken, OBA Food Gıda ikinci, Altunkaya İnşaat Nakliyat üçüncü, Şölen Çikolata dördüncü, Gülsan Sentetik Dokuma ise beşinci oldu.

GAİB’in Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, pandemiden bu yana dünyanın karşı karşıya kaldığı ekonomik zorluklara dikkat çekti.

PARMAKLA GÖSTERİLİYORUZ

Kileci, “Dünya son dönemde sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Önce pandemi, sonra Rusya-Ukrayna krizi, buna bağlı resesyon beklentisi piyasaları bozdu, değişime uğrattı. Ezberler bozuldu. Böyle bir ortamda biz bu bölgede bu rakamlara ulaştığımız için mutlu ve gururluyuz. Sektör ve ürün çeşitliliğiyle bölge insanımızın cesareti birleştiğinde ortaya çıkan tablo bizlere gurur veriyor” dedi.

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Gaziantep Valisi Davut Gül de üreten bir şehir olan Gaziantep’in parmakla gösterildiğini belirtti. Gül, “Başta komşularımız olmak üzere dünyanın her tarafına Gaziantep ve Türkiye’de üretilen ürünler çok rahat satılabiliyor. Suriye ile sorunlar devam ediyor ama takdir edersiniz ki hiçbir kriz sonsuza kadar sürmez. Bir gün sorunlar ortadan kalktığında Gaziantep, başta Suriye olmak üzere Orta Doğu’nun en önemli üretim merkezlerinden birisi olacaktır” şeklinde konuştu.