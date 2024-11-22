Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Güneydoğu'ya 8 milyarlık elektrik şebekesi yatırımı

Güneydoğu'ya 8 milyarlık elektrik şebekesi yatırımı

Akın Ali Polat
04:0022/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yaşar Arvas
Yaşar Arvas

Yatırımların enerji altyapısını modernize etmek ve kayıp-kaçak oranını daha da düşürmek için planlandığını vurgulayan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt illerinde gerçekleştirilecek projelerin kırsal ve kentsel dönüşüm, yeni şebeke inşaları ve altyapı güçlendirme çalışmalarını kapsadığını söyledi. 2025 yılı bütçesinin büyük kısmı Şanlıurfa (3,64 milyar TL) ve Diyarbakır’a (1,18 milyar TL) ayrılırken, Batman'a 660,6 milyon TL, Mardin'e 592 milyon TL, Şırnak'a 573 milyon TL, Siirt'e ise 362,6 milyon lira yatırım bütçesi ayrıldı. Yatırımlarla kapasite artılırken enerji arz güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.


193 MİLYAR LİRALIK KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ÖNLENDİ

Kaçak elektrikle mücadelede de önemli ilerlemeler sağlandığını belirten Yaşar Arvas, kayıp-kaçak oranını 2024 itibarıyla yüzde 42’ye indirdiklerini ve bu düşüşün ülke ekonomisine 193 milyar TL’lik katkı sağladığını ifade etti.


#Güneydoğu
#elektrik
#yatırım

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yasin Suresi Okunuşu: Arapça oku, dinle, Türkçe anlamı, fazileti, meali...