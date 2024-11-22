Güneydoğu'ya 8 milyarlık elektrik şebekesi yatırımı

Yatırımların enerji altyapısını modernize etmek ve kayıp-kaçak oranını daha da düşürmek için planlandığını vurgulayan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt illerinde gerçekleştirilecek projelerin kırsal ve kentsel dönüşüm, yeni şebeke inşaları ve altyapı güçlendirme çalışmalarını kapsadığını söyledi. 2025 yılı bütçesinin büyük kısmı Şanlıurfa (3,64 milyar TL) ve Diyarbakır’a (1,18 milyar TL) ayrılırken, Batman'a 660,6 milyon TL, Mardin'e 592 milyon TL, Şırnak'a 573 milyon TL, Siirt'e ise 362,6 milyon lira yatırım bütçesi ayrıldı. Yatırımlarla kapasite artılırken enerji arz güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.