Günlük satışta rekor kırdı: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne komşu

Kampanyalar lansmanları öne çekti ve şirketlere yeni rekorlar kırdırdı. Başakşehir Avrasya Konutları projesinin lansmanını öne çeken Fuzul Yapı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin karşısında inşaatına başladığı 453 konutluk projede, 1 günde 405 daire satarak, 663 milyon lira hasılat yaptı. 600 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen projenin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, “Başakşehir’de daha önce 9 proje hayata geçirmiştik. Bu projelerin her birinde yatırımcılarımıza ortalama yüzde 76 prim kazandırmıştık. Dolayısıyla 5 binden fazla sadık müşteri portföyümüz oluşmuştu. 19 Haziran günü satışa çıkardığımız projemizde, sadece bu müşterilere yönelik kapalı bir duyuru ile projemizin yarısından fazlasını sattık” dedi.

Mahmut Akbal

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SAĞLIKÇILAR ALDI

Projenin Avrupa’nın en büyük sağlık kompleksi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin karşısında yer alması nedeniyle çok fazla sağlık çalışanı da projeden daire aldı. Akbal, bir günlük satış rakamının topraktan satış için çok önemli bir rakam olduğunu söyledi. Haziran başında kamu bankaları ve Emlak Konut GYO’nun başlattığı konut kampanyaları rüzgarının ülkede çok iyi bir ortam oluşturduğuna dikkat çeken Mahmut Akbal, “Aslında projemizi 6 ay sonrası için planlamaya almıştık. Ama ülkemizde emlak sektöründe 2017’deki o rüzgârı yakaladık hatta geçtik. Projeyi 2023 Haziran’da teslim etmeyi planlıyoruz” bilgisini verdi.

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Başlangıç fiyatı 770 bin lira

Yatay mimari ile dikkat çeken Başakşehir Avrasya Konutları projesinde metrekare satış fiyatları 8 bin 500 TL ile 9 bin TL arasında iken, evler 770 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 453 konutluk projede 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire seçenekleri bulunuyor. Emlak Konut ile hasılat paylaşım modeliyle yapılan projede yüzde 5 peşinat ve taksit ödemelerine 3. yılda başlatma imkanı sunuluyor.