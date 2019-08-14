Gurbetçi nöbetçi noteri sevdi

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği’nin çalışmasıyla “nöbetçi noterlik” uygulaması tüm ülkede 6 Nisan’da faaliyete geçirildi. Uygulama kapsamında İstanbul’da 4, Ankara ve İzmir’de 2, diğer illerde ise birer noter, hafta sonu ile resmi tatillerde saat 10.00-16.00 arasında vatandaşa hizmet veriyor.

GURBETÇİLERİN İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTI

Türkiye genelinde mesai yapan nöbetçi noterlere vatandaş büyük ilgi gösterdi. Buna göre, 4 Ağustos itibariyle nöbetçi noterlerde 204 bin 554 işlem gerçekleştirildi. Nöbetçi noterlik ile yurt dışındaki vatandaşları ilgilendiren önemli bir uygulama da hayata geçirildi. Buna göre, gurbetçilere konsolosluklar aracılığıyla verilen noterlik hizmetleri, kurumlar arası gerekli entegrasyonun tamamlanmasıyla kolaylaştı. Yurt dışında yapılan işlemler daha önce muhataplarına posta ve kargo gibi yollarla ulaştırılıyorken artık yurt dışında yapılan işlemler için aynı anda yurt içinde bulunan noterliklerden örnek alınması mümkün hale geldi. Yani posta gönderilmesine gerek kalmaksızın yapılan işlemin örneği, yetkilendirilen kişi tarafından Türkiye’deki herhangi bir noterlikten alınabiliyor. Uygulama, gurbetçilerin Türkiye’deki işlemlerini daha hızlı, güvenli ve kolaylıkla görülebilmesine imkan sağlanıyor.

YURT DIŞINDAN BİN 288 İŞLEM

Böylece birçok hak kayıplarının da önüne geçilmiş oluyor. Söz konusu uygulama, yurt dışında yaşayan 10 milyon vatandaşı ilgilendirirken, gurbetçiler bin 53 kalemde işlem yapabiliyor. 6 Nisan’dan bu yana hafta sonları söz konusu uygulama kapsamında bin 288 işlem gerçekleştirildi. Gurbetçilerin en fazla yaptığı işlem türü ise 974 ile vekaletname oldu. Vekaletnameyi muvafakatname, beyanname ve taahhütname takip etti.

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Vatandaşa noter müjdesi

Nöbetçi noterlik uygulamasıyla ticari hayatta büyük kolaylıklar getiren Adalet Bakanlığı, bu kapsamda yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. 19 Ağustos’ta düğmeye basılacak uygulama ile Türkiye’deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanıyor. Böylece bir noterde yapılan işlem saniyeler içinde başka bir şubede görülebilecek. Yani Türkiye’nin herhangi bir yerindeki noterde yapılan bir işlem aynı anda başka bir şehirde alınabilecek. Yeni uygulamanın belgelerin postada kaybolma, işlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntılar ortadan kaldırılacağı, böylece zamandan tasarruf edileceği belirtiliyor.