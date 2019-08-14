Ekonomi Gurbetçi nöbetçi noteri sevdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gurbetçi nöbetçi noteri sevdi

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için kolaylaştırılan noterlik hizmetlerine ilgi artıyor. Yurt içinde bulunan noterliklerden örnek alınması mümkün hale gelen uygulama kapsamında 6 Nisan’dan bu yana bin 288 işlem gerçekleştirildi. Bin 53 kalemde işlem türü bulunurken, gurbetçiler en fazla vekaletname işlemi yaptı.

Osman Özgan Yeni Şafak
4 Ağustos itibariyle nöbetçi noterlerde 204 bin 554 işlem gerçekleştirildi.
4 Ağustos itibariyle nöbetçi noterlerde 204 bin 554 işlem gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği’nin çalışmasıyla “nöbetçi noterlik” uygulaması tüm ülkede 6 Nisan’da faaliyete geçirildi. Uygulama kapsamında İstanbul’da 4, Ankara ve İzmir’de 2, diğer illerde ise birer noter, hafta sonu ile resmi tatillerde saat 10.00-16.00 arasında vatandaşa hizmet veriyor.

GURBETÇİLERİN İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTI

Türkiye genelinde mesai yapan nöbetçi noterlere vatandaş büyük ilgi gösterdi. Buna göre, 4 Ağustos itibariyle nöbetçi noterlerde 204 bin 554 işlem gerçekleştirildi. Nöbetçi noterlik ile yurt dışındaki vatandaşları ilgilendiren önemli bir uygulama da hayata geçirildi. Buna göre, gurbetçilere konsolosluklar aracılığıyla verilen noterlik hizmetleri, kurumlar arası gerekli entegrasyonun tamamlanmasıyla kolaylaştı. Yurt dışında yapılan işlemler daha önce muhataplarına posta ve kargo gibi yollarla ulaştırılıyorken artık yurt dışında yapılan işlemler için aynı anda yurt içinde bulunan noterliklerden örnek alınması mümkün hale geldi. Yani posta gönderilmesine gerek kalmaksızın yapılan işlemin örneği, yetkilendirilen kişi tarafından Türkiye’deki herhangi bir noterlikten alınabiliyor. Uygulama, gurbetçilerin Türkiye’deki işlemlerini daha hızlı, güvenli ve kolaylıkla görülebilmesine imkan sağlanıyor.

YURT DIŞINDAN BİN 288 İŞLEM

Böylece birçok hak kayıplarının da önüne geçilmiş oluyor. Söz konusu uygulama, yurt dışında yaşayan 10 milyon vatandaşı ilgilendirirken, gurbetçiler bin 53 kalemde işlem yapabiliyor. 6 Nisan’dan bu yana hafta sonları söz konusu uygulama kapsamında bin 288 işlem gerçekleştirildi. Gurbetçilerin en fazla yaptığı işlem türü ise 974 ile vekaletname oldu. Vekaletnameyi muvafakatname, beyanname ve taahhütname takip etti.

REKLAM
  • Vatandaşa noter müjdesi
  • Nöbetçi noterlik uygulamasıyla ticari hayatta büyük kolaylıklar getiren Adalet Bakanlığı, bu kapsamda yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. 19 Ağustos’ta düğmeye basılacak uygulama ile Türkiye’deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanıyor. Böylece bir noterde yapılan işlem saniyeler içinde başka bir şubede görülebilecek. Yani Türkiye’nin herhangi bir yerindeki noterde yapılan bir işlem aynı anda başka bir şehirde alınabilecek. Yeni uygulamanın belgelerin postada kaybolma, işlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntılar ortadan kaldırılacağı, böylece zamandan tasarruf edileceği belirtiliyor.

Nöbetçi noter uygulaması başlıyor
EKONOMİ
Nöbetçi noter uygulaması başlıyor
İdlibde savaş uçağı düşürüldü

İdlib'de savaş uçağı düşürüldü

Esed rejiminin pilotu muhalifler tarafından esir alındı.
Gölette facia

Gölette facia

​Anne, baba ve oğlu baraj gölünde boğuldu.
İHAlar göreve başladı

İHA'lar
göreve başladı

​'Güvenli Bölge' mutabakatının ardından ilk adım.
Dönüş çilesi başladı

Dönüş çilesi başladı

​6 kilometrelik yol 1 saate çıktı.
İstanbul'da kuş uçurtulmayacak

İstanbul'da kuş uçurtulmayacak

Final maçı için 15 bin polis görevlendirildi.
Kars'ta terör operasyonu

Kars'ta terör operasyonu

​Kağızman ilçesi kırsalında 3 terörist öldürüldü.

Sahte MİT'çiye<br>30 yıl hapis

Sahte MİT'çiye
30 yıl hapis

Üstündeki kimlikle onlarca kişiyi dolandırdı.
Yabancı güçlere<br>gerek yok

Yabancı güçlere
gerek yok

Ruhani, körfezde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
Sıfır araba<br>boyalı çıktı

Sıfır araba
boyalı çıktı

Mahkeme 171 bin lirayı geri ödemeyi hükmetti.
Anlaşma tamam

Anlaşma tamam

​G.Saray'ın yeni transferini İtalyanlar açıkladı.
Sakın imzalamayın

Sakın imzalamayın

Üniversiteye kazanan öğrencilere çok önemli uyarı.
180 gün süreniz var

180 gün süreniz var

Gereksiz bilirkişi masrafları devlete yük oluyor.
Kahreden bilanço

Kahreden bilanço

​Bayramın ilk 3 günündeki kazalara ilişkin rakamlar açıklandı.
Dev projede<br>geri sayım

Dev projede
geri sayım

Gaz sevkiyatının bu sene başlaması planlanıyor.
Yemen'de insani kriz

Yemen'de insani kriz

Aileler, yakınlarıyla bayramı kutlaması gerekirken taziyelerini alıyor.
Sona gelindi

Sona gelindi

Hasankeyf, Türkiye'nin gözde ilçelerinden olacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.