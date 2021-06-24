​Güvenli turizmden 11 milyar dolar kazandık

Gastronomi turizmi ve ağırlama sektörünün önde gelen isimlerini buluşturan 1. Antalya Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi FSummit’ten müjde geldi.
MÜZİK YASAĞINDA TURİZM DÜZENLEMESİ
- Konuşmacılardan Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, pandemi döneminde Güvenli Turizm Sertifikası kriterlerini oluşturmak üzere titiz bir çalışma süreci yaşadıklarını belirterek geçtiğimiz yılda bu sertifikanın desteğiyle 11 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini söyledi. Demirer, müzik yayınında saat kısıtlamasının da normalleşmenin parçası olduğunu ve bu konuda düzenleme yapılabileceği konusunda bildirim aldıklarını ifade etti.
RUSYA TAMAM SIRADA ÇİN VAR
Türkİye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin ise, “STK’ların Tanıtım Üzerinde Yaptıkları Çalışmalar, Turizm ve Gastronomi Politikalarının Oluşturulmasındaki Rolleri” başlıklı panelde gerçekleştirdiği konuşmasında pandemi dönemiyle beraber ağırlama sektöründe dijitalleşmenin kazandığı öneme değinerek rezervasyonlarda son ana kadar iptal edilme olanaklarının yaratıldığını belirtti. Ayrıca Çin, Ukrayna, Rusya gibi Türkiye turizmi açısından önemli ülkelerle turizm işbirlikleri için çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade etti.
ÇEŞİTLİLİK İÇİN GASTRONOMİ FIRSATI
- Birçok otel yöneticisi ve ünlü şefin katıldığı FSummit’in organizatörü Sözen Organizasyon Genel Müdürü Gökmen Sözen, son bir yılda turizm ve ağırlama sektörünün ekonomi üzerindeki etkisinin yüksekliğini bir kez daha anladıklarını ifade etti. AKTOB Başkanı Erkena Yağcı da, “Kovid-19 sonrası öne çıkan stratejilerden biri dijitalleşme olacak. İkincisi ise gastronomi olacak. Turizmi çeşitlendirmek için artık temel strateji bu” dedi.