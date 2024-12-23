Habertürk ve Show TV satıldı: İşte yeni sahipleri

İş adamı Kemal Can'ın sahibi olduğu Can Holding, Ciner'e ait olan Habertürk ve Show TV'yi satın aldı.
Medya yatırımlarını sonlandırma kararı alan Park Grubu, Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamını Can Grubu'na devretti. Söz konusu devrin gerçekleşmesiyle Ciner Yayın Holding bünyesinde bulunan Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi yayın kuruluşları Can Grubu'na geçti. Park Grubu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, firmanın ana sektörü olarak maden alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarının sonlandırılma kararı alındığı belirtildi.
Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'nin yeni sahibi
Can Grup
oldu.
Medya yatırımlarını sonlandırma kararı alan
Park Grubu
'nun,
Ciner Yayın Holding
'deki hisselerinin tamamını Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalandı.
"Ana sektörümüze odaklanacağız"
"Ana sektörümüze odaklanacağız"
Park Grubu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "
Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir.
" denildi.
"Park Grubu'na teşekkür ederiz"
"Park Grubu'na teşekkür ederiz"
Konu ile ilgili Can Grubu’ndan yapılan açıklama da ise, "
Ülkemizin önde gelen saygın iş gruplarından Park Grubu ile Park Grubu'nun sahip olduğu Ciner Yayın Holding'in hisse senetlerinin tamamının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Park Grubu'na nezaketleri ve saygın yaklaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.
" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan açıklamada devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra Can Grup'un medya sektöründeki yatırımlarını
Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ
'ın tam ve tek yetkili olarak yöneteceği de ifade edildi.
Habertürk ve Show TV Can Grup'un oldu
Habertürk ve Show TV Can Grup'un oldu
Söz konusu sözleşmenin imzalanmasıyla
Habertürk
,
Show TV
ve
Bloomberg HT
gibi yayın kuruluşları;
Bilgi Üniversitesi
ve
Doğa Kolejleri
gibi önemli kurumları da bünyesinde bulunduran
Can Grubu
'na devredildi.
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