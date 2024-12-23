Habertürk ve Show TV satıldı: İşte yeni sahipleri

Konu ile ilgili Can Grubu’ndan yapılan açıklama da ise, "

Ülkemizin önde gelen saygın iş gruplarından Park Grubu ile Park Grubu'nun sahip olduğu Ciner Yayın Holding'in hisse senetlerinin tamamının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Park Grubu'na nezaketleri ve saygın yaklaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.