Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: Temmuzda asgari ücret artırılmalı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, salgın dolayısıyla ara verdikleri 1 Mayıs etkinliklerinin bu yıl da ramazanın son gününe denk gelmesi nedeniyle yapılmayacağını söyledi. Arslan, bunun yerine tüm illerde teşkilatların kutlama yapacağını ve yönetim kurulunun da Taksim Meydanı’ndaki programa katılacağını söyledi.

Mahmut Arslan

ENFLASYONU GEÇMELİ

Mahmut Arslan, asgari ücretin temmuz ayında yeniden gözden geçirileceği iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Arslan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonunun en fazla 2 yıl içinde toplanması gerekiyor. Dolayısıyla, en azı yok. Yani Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayında da toplanabilir. Komisyonun toplanmasını, yüksek enflasyona karşı ocak ayında yapılan düzenlemeye paralel yine enflasyonun üzerinde bir artışın asgari ücrete sağlanmasını istiyoruz” dedi.

TOPLU SÖZLEŞMEYE YANSIMALI

Bununla birlikte olmazsa olmaz bir taleplerinin bulunduğunu ifade eden Arslan, “Gerek kamu gerek özel sektördeki toplu sözleşmelerle elde ettiğimiz ücretlere yeni belirlenecek asgari ücret oranında zam yapılmasını istiyoruz” dedi. Asgari ücrete ne kadar zam yapılması gerektiğine ilişkin olarak ise Arslan, “Komisyon, aralıkta asgari ücreti belirlerken bir kısım kriterlere baktı. Ayrıca siyasi irade işin içine girdi ve enflasyonun üzerinde artış yapıldı. Aynı yaklaşımın, temmuz ayına geldiğimiz zaman 6 aylık enflasyon artışı dikkate alınarak onun üzerinde bir zamla yeni asgari ücretin belirlenmesi hakkaniyetli olur” diye konuştu.

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Emeklilerin gözü Çalışma Bakanı’nda

Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ‘sürpriz zam’ mesajı verdi. Bakan Bilgin 1 Mayıs tarihini işaret ederek sürprizi açıklayacağını belirtti. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugün Bakan Bilgin’in yapacağı açıklamada olacak. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Bakan Bilgin’in müjdesini kendisinin de merak ettiğini söyledi.

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