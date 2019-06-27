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Ekonomi Hakan Atilla tahliye oluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hakan Atilla tahliye oluyor

ABD’deki Rıza Sarraf davasında 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Gen. Md. Yardımcısı Hakan Atilla’nın, 19 Temmuz’da tahliye edileceği açıklandı. Avukatları Atilla’nın cezaevinden çıktıktan sonra göçmenlik ofisince sorgulanacağını, ardından da Türkiye’ye döneceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
eski Halkbank Gen. Md. Yardımcısı Hakan Atilla
eski Halkbank Gen. Md. Yardımcısı Hakan Atilla

Rıza Sarraf davasında yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye oluyor. Amerika’nın Sesi televizyonuna konuşan Hakan Atilla’nın avukatları, “Tahliye günü 19 Temmuz ama ek olarak bürokratik bir süreç var” dedi.

TÜRKİYE’YE DÖNECEK

Avukatlar, Atilla’nın cezaevinden çıktıktan sonra bir süre göçmenlik ofisi yetkilileri tarafından sorgulanacağını, bunun rutin bir işlem olduğunu söyledi. Sorgusunun ardından da Atilla’nın Türkiye’ye döneceği belirtildi.

New York Güney Bölgesi’nde 105 yıl hapis istemiyle yargılanan Atilla, Rıza Sarraf’ın tanık olarak dinlenildiği dava sürecinde jüri üyeleri tarafından suçlu bulunmuştu. Davanın hakimi Richard Berman, jüri kararı sonrasında gerçekleşen karar duruşmasında Atilla’ya 32 ay hapis cezası vermişti. Atilla’nın avukatları, Berman’ın verdiği kararı üst mahkemeye başvurup temyiz etmişti.

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