Halka arz geliri yatırıma gidecek

Şanlıurfa’da kurulan fabrikanın 875 bin metrekare açık alanıyla yılda yaklaşık 2,2 milyon ton çimento ve 1,5 milyon ton klinker üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Limak Çimento Grubu CEO'su Erkam Kocakerim, hedeflerinde yeşil ve dijital dönüşümün olduğunu söyledi. Kocakerim, "Çimento sektörü dünyada dönüşümü zor beş sektörden biri. Limak Doğu Anadolu Çimento sektörde ve bölgesinde bu alanda öncü olmaya devam edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın paylaştığı 2025 yılında bu emisyon ticaret sisteminin devreye girmesini dört gözle bekliyoruz” dedi.