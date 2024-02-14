Halka arz geliri yatırıma gidecek

Pay başına satış fiyatı 16,20 lira olarak belirlenen şirket 14-15-16 Şubat’ta talep toplayacak. Halka arz büyüklüğü 2,52 milyar lirayı bulan firmanın, yüzde 30'u borsada işlem görecek. Şirket halka arz gelirini, Diyarbakır’da bulunan Ergani fabrikasının devralınması için kullanacak. Finansal borcu bulunmayan firma, önümüzdeki dönemde karlılığı temettüye dönüştürüp yatırımcıları ile paylaşmayı planlıyor.
EMİSYON SİSTEMİNİ BEKLİYORUZ
Şanlıurfa’da kurulan fabrikanın 875 bin metrekare açık alanıyla yılda yaklaşık 2,2 milyon ton çimento ve 1,5 milyon ton klinker üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Limak Çimento Grubu CEO'su Erkam Kocakerim, hedeflerinde yeşil ve dijital dönüşümün olduğunu söyledi. Kocakerim, "Çimento sektörü dünyada dönüşümü zor beş sektörden biri. Limak Doğu Anadolu Çimento sektörde ve bölgesinde bu alanda öncü olmaya devam edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın paylaştığı 2025 yılında bu emisyon ticaret sisteminin devreye girmesini dört gözle bekliyoruz” dedi.
İkinci halka arz da yolda
Yönetim kurulu üyesi Kerem Güzel ise şirketin grubun ilk halka arzı olduğunu vurgulayarak, yatırımcı açısından iyi bir hisse performansı gösterecek bir yatırım aracı sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Güzel, önümüzdeki dönemde Limak Grubu’na ait olan ‘Limak Yenilenebilir Enerji Yatırımları’nın 2024’te halka arzı için Sermaye Piyasalar Kurulu’nun (SPK) onayını beklediklerini söyledi.