Halka arzda kuyruk uzuyor

Borsa İstanbul’a kote olmak için bekleyen şirketlerin sayısı hızla artıyor. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle halka arz olmayı bekleyen 54 şirket vardı. Bu şirketlerden 30’u Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Ancak aradan geçen sürede sırada bekleyen firmalara 52 tane eklendi. Bugün itibarıyla başvuru sürecini aşmış, halka açılmak için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay bekleyen 76 şirket var. Arz olmak için SPK onayını bekleyen şirketlerin ağırlıklı kategorisi ise şöyle; kimya sanayii, gıda sanayii, yeşil enerji ve demir-çelik.

SON 5 ARZDA KATILIM %80 DÜŞTÜ

Yılın ilk 8 aylık diliminde talep toplayan 30 şirkete toplam 58 milyon yatırımcı ortak olurken, totalde 51,6 milyar lira getiri sağlandı. Geçen sene aynı dönemde 30 şirketin halka arzından 41 milyon yatırımcı pay almıştı. Arz olan şirketler ise 41 milyar 740 milyon lira talep toplamıştı. 2023 ve 2024 yıllarının aynı dönemleri kıyaslandığında talepler güçlü seyir gösterse de, son 5 halka arzın katılım sayısı baz alındığında ortalama katılımcı sayısının yüzde 80 düştüğü görülüyor. Arz başına ortalama 2,5 milyon kişi seviyelerinde seyreden katılımcı sayısı, bugün 500 binlere kadar çekildi.

KÜRESEL PİYASALAR ENDEKSİ ETKİLİYOR

BIST 100 Endeksinin destek noktalarına yaklaşması ve göstergelerin zayıflık sinyalleri vermesi nedeniyle kısa vadede düşüş eğiliminde olabileceğini belirten uzmanlar, yılın son çeyreğinden, gelecek yılın ilk çeyreğine kadar olan sürede ise küçük ölçekli firmaların daha kolay halka arz olacağını ve listede öne çıkacaklarını belirtiyor.

Küresel piyasalardaki belirsizliklerin endeksi etkilediği dile getiren uzmanlar, mevcut koşullarda destek seviyesi 9.540, ilk direnç seviyesi ise 9.750 olduğunu ifade ediyor.

SON ÇEYREK BEKLENTİSİ OLUMLU

Küresel piyasalarda bu hafta merkez bankalarının kararları bekleniyor. Geçen ay açıklanan istihdam verileri, Fed’in eylül ayı toplantısında faiz indirimi yapabileceği beklentilerini güçlendirdi. Uzmanlar, yarın açıklanacak ABD enflasyon verisinin de, piyasalar tarafından mercek altında tutulacağı bilgisini paylaştı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltti ve görünümünü ‘pozitif’ten ‘durağan’a çekti. Fitch, Türkiye'nin rezervlerinin 2023 sonunda 158 milyar dolara, 2025'te ise 165 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Borsa İstanbul’un, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının attığı adımlar ve küresel çapta yaşanması beklenen parasal genişleme adımlarının etkisiyle yılın son çeyreğinde ciddi bir çıkış yapması beklentisi iyice güçlendi.







