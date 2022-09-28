‘Hasatta fatura’ nefes aldıracak

Tarımsal sulamada elektrik faturalarının hasat sonu ödenmesi üreticiyi memnun etti. Yeni Şafak’a konuşan çiftçiler ile ziraat odası başkanları hasat sonu fatura ödeme kolaylığı ile üreticinin rahat bir nefes alacağını, artık elektrik ödemesi nedeniyle farklı arayışlara girmesine gerek kalmadığını vurguladı. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik faturalarının hasattan sonra ödenmesinin uzun zamandır bekledikleri bir durum olduğunu ifade eden Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, “Bu yıl için geçmiş olsa da bu proje ile çiftçi çok rahatlayacak” dedi. Kenar, bu uygulamayla birlikte çiftçinin kimseden para istemeden hasat sonrası elektrik faturalarını ödeyebileceğini söyledi.

ÖDEME ÇİFTÇİYİ YORUYORDU

Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız da uygulama için “Yıllardır talep ettiğimiz bir durum gerçekleşmiş oldu” derken, faydasını şöyle anlattı: “Dekar başı bin TL elektrik parası ödüyorduk, hatta bazı yerlerde kuyuların derinde olması nedeniyle bu bin 500 liralara kadar çıkabiliyor. Ben şahsi olarak ektiğim 500 dekar arazinin sulaması için 520 bin lira elektrik faturası ödedim ve bu parayı sezonun içerisinde bulmak bizi yoruyordu. Şimdi hasat sonrası yapılacak ödeme ile çiftçiler derin bir nefes alabilecek.”

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Kerim Sarıalan

Çiftçi üretime odaklanacak

Çiftçi Kerim Sarıalan, “Elektrik faturalarına hasat sonrası ödeme olanağı sağlanmasıyla beraber bir nebze de olsa rahatlayacağız ve üretime daha rahat odaklanabileceğiz” diye konuştu. Sarıalan, uygulamanın çiftliklerdeki büyük elektrikli ekipmanları da kapsaması durumunda çok daha yararlı olabileceğini bu sayede hayvancılık ve yem ile uğraşanların da çok rahatlayacağını belirtti. Konya Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu ise, “Çiftçi faturalarını rahat rahat ödeyebilecek” dedi.