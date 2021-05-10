Hatchback sınıfına C4’le yeni soluk

Citroën, C5 Aircross ve C3 Aircross modelleriyle SUV segmentinde gerçekleştirdiği başarılı çıkışı kompakt hatchback sınıfına da taşıdı. Özgün tasarımı, teknolojisi ve konfor özellikleriyle dikkatleri çeken yeni C4, Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni C4, iddialı detaylarıyla adeta segmentinin kurallarını yeniden yazıyor. Feel, Feel Bold, Shine ve Shine Bold adı verilen 4 ayrı donanım paketiyle tercih edilebilen yeni C4, 219 bin liradan başlayan fiyatlarla vitrine çıktı.

TESLİMLER MAYIS SONUNDA OLACAK

Citroën Genel Müdürü Selen Alkım, “Yeni C4, bir önceki nesline göre çok farklı bir otomobil. Tasarımı, teknolojisi, konforu ve yerden yüksekliğiyle hatchback sınıfına yepyeni bir soluk getiriyor. Hem SUV’ye göz kırpıyor hem de dört dörtlük bir crossover formu taşıyor. Bu kapsamda, yeni C4’ün geniş bir kitleye hitap etmesini bekliyoruz. Rakip olarak, tüm B-SUV’leri ve C-Hatchback’leri kesinlikle hedefliyoruz. Aynı zamanda, tüm SUV kullanıcılarının da beğenisini kazanacağına ve ilgisini çekeceğine inanıyoruz. Kapanma döneminin bitimine kadar yeni C4 için gelen talepleri toplayacağız. Mayıs’ın son haftasıyla birlikte ilk teslimatlarımız başlayacak. Aynı zamanda, müşterilerimize bütün satış seçeneklerini sunmak adına kapanma döneminde online rezervasyon imkanı da sunuyoruz. Yeni C4’ün özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla iddialı bir model olacağına inancımız tam” değerlendirmesinde bulundu.

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Selen Alkım

EN İYİ SATIŞLAR BU YIL YAPILACAK

PSA’nın Türkiye yönetimini devraldığı 2018’den bu yana 3,2 katlık bir büyüme gerçekleştirdiklerinin altını çizen Alkım, “2018 senesinde, 12 bin seviyelerinde gerçekleşen toplam satış adedi mevcutken, 2021 yılı için toplam 40 bin adetlik bir hedef belirledik kendimize. 2018- 2021 kıyaslamasında 3.2 katlık bir büyüme görüyoruz. 2021 senesinde bu bütün pandemi şartlarına, kapanma koşullarına rağmen, hâlâ bu hedef adedi koruduğumuzu söyleyebilirim. Ve bu adetle biz, aslında Citroën’nin bütün Türkiye’deki faaliyet yılları içerisindeki en büyük satış performansını bu sene gerçekleştireceğimizi gururla söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı. Türkiye’de bayi ağının 51’den 58’e yükseldiğini vurgulayan Citroen Türkiye Genel Müdürü, Türkiye’yi kapsayıcılık olarak yüzde 59’dan yüzde 92’ye yükseldiğini sözlerine ekledi.

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ELEKTRİKLİ CİTROEN’E TALEP TOPLANACAK

Kendisine en çok sorulan sorulardan birinin elektrikli modellerle ilgili olduğunu söyleyen Selen Alkım sözlerine şöyle devam etti: “4 aylık süreçte 444 tane elektrikli otomobil satılmış Türkiye’de. Türk insanı olarak biliyorsunuz, en son teknolojiyi çok yakından takip eden bir milletiz. Dolayısıyla bütün bu kaynaklar ışığıyla biz de yeni C4’ün elektrikli versiyonunu müşterilerimizle buluşturma kararı aldık. Yılın son çeyreğinden itibaren C4’ün elektrikli versiyonunu tanıtacağız ve siparişlerimizi toplamaya başlayacağız.”

DİZEL VE BENZİNLİ MOTOR SEÇENEĞİ

Yeni Citroën C4, Türkiye pazarı için farklı kullanıcı gereksinimlerini karşılayan her biri yüksek verimlilik seviyesine sahip motor seçenekleri sunuyor. Bu kapsamda, tamamı Start& Stop sistemine sahip hem benzinli hem de dizel motor seçenekleri sürücüler tarafından tercih edilebiliyor. Yeni C4’ün benzinli motor seçenekleri ise manuel hem otomatik şanzımanlarla kombine ediliyor. Euro 6d normunu karşılayan 1.2 PureTech 100 HP motorda 6 vitesli manuel şanzıman yer alırken, 1.2 PureTech 130 HP motor ise EAT8 otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. 1.2 PureTech 155 HP motorda ise EAT8 otomatik şanzıman görev alıyor. Citroën C4’ün tek dizel motor seçeneğini ise yine Euro 6d normunu karşılayan 1.5 BlueHDi 130 HP motor temsil ederken, kendini kanıtlamış bu motor EAT8 otomatik şanzımanla kombinleniyor.

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