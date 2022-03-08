Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz

Cumartesi gününden itibaren yeniden gündem olan 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları geçen ay 110-120 lira arasında olurken bir anda 150-70 bandına çıktı. Ayçiçek yağı stoklarının bitmek üzere olduğu iddiaları sosyal medyada yayılınca marketlerde yığılma oldu. Konuya kayıtsız kalmayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ayçiçek yağı stoklarına ilişkin konuştu.

OYNAT 01:30 Bakan Nebati'den 'ayçiçek yağı' açıklaması: Temmuz ayına kadar yetecek stoğumuz var Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Nebati, 'Temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı var. Petrol fiyatlarının son yılların en yüksek noktasına geldiği, emtia fiyatlarının yükseldiği dönemde, yokluk yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Bakanlık olarak operasyon çekeceğimizi herkes bilsin' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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KUR SPEKÜLASYONU GİBİ

Nebati, “20 Aralık öncesinde kur fiyatlarıyla ilgili manipülatif, spekülatif hatta ihanete varan davranışları sergileyenlerin kim olduğunu biliyoruz ve gereğini yapıyoruz. Şimdi dünyadaki gıda fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı olarak yalan yanlış haberlerle hiçbir şekilde karşılığı olmayan, örneğin dünkü ay çiçek yağıyla ilgili kuyruklar ya da yokmuş gibi hareket etmeyi sevk edenler, ‘Yağ stoku bitmiştir, gidip alın.’ diye yönlendirenler, bu ülkeye sadece ve sadece ihanet ediyorlar. Bugün stoklarımızdaki ay çiçek yağı, bir şey yapmasak temmuz ayına kadar sürecek nitelikte, sayıda ay çiçek yağımız var” diyerek net mesaj verdi.

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SOSYAL MEDYA İLE YÖNLENDİRME GAYRETİ

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni’nde konuşan Bakan Nebati, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Gündeme ilişkin konulara değinen Nebati, şunları kaydetti: “Türkiye bir savaş ülkesi değil, Türkiye bir tarım ülkesi. Böylesine bir ülkede sanki kuyruklar varmış gibi, yağ kuyruğu varmış gibi sanal, sonradan üretilmiş fotoğraflarla ya da bir indirim kampanyasındaki bir görüntüyü Türkiye’de kuyruk var, yağ bitmiştir gibi bir takım ihanete varan söylemlerle destekleyenlerle bir iletişimimiz olacak. Net olarak söylüyorum. Hiç kimsenin Türkiye’nin üzerinde oyun oynamasına izin vermeyiz. Ve vatandaşlarımıza çok net olarak söylüyoruz, 20 Aralık öncesi nasıl ki özellikle sosyal medyadaki bazı mahfiller tarafından yönlendirilerek döviz kurlarından ciddi bir şekilde zarar gören bireyseller ve vatandaşlarımız şunu bilin, şu anda sizi yönlendirmeye gayret edenler ülkenin çıkarına değil, ülkeye düşmanlık yapmaktadır.”

Nureddin Nebati-Osman Arslan

Nebati, son 20 yıldır bu ülkede hiç kimse fiyat artışları karşısında, enflasyon karşısında, hayat pahalılığı karşısında ezdirilmedi, bundan sonra da ezdirmeyeceklerini kaydetti.

Kadın İşveren oranı yüzde 15

Bakan Nebati konuşmasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, kadınların ekonomide ve sosyal hayatta bulunduğu yere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nebati, ülkelerin, potansiyelini gerçekleştirebilmesi için kadınların toplumsal hayatın her alanında aktif bir rol oynamasının hayati bir önem arz ettiğini dile getirdi. Nebati, “Dünyanın en büyük 10 ekonomisinde yer alma idealimizde kadınlarımızın önemli bir role sahip olduğu bilinci ile hareket etmeye dikkat ediyoruz. İktidara geldiğimizde yüzde 27,9 seviyesinde olan kadınların iş gücüne katılım oranı bugün yüzde 34 seviyelerine gelmiş durumda. Ancak bu rakamları yeterli görmüyoruz. 2021 sonu itibarıyla kadınların işverenler içindeki payı yüzde 15 seviyesine gelmiş durumda. Bu oranın daha da artması için her türlü adımı atmaya devam ediyoruz” dedi.

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105 bin kadına 10,7 milyarlIk destek

Programa ev sahipliği yapan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, düzenledikleri Üreten Kadınlar Yarışması’yla Türkiye’nin başarılı kadın girişimcilerini maddi desteklerin yanı sıra eğitim, tanıtım ve yaşam boyu bankacılık hizmet paketleriyle ödüllendirdiklerini söyledi. Arslan, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nda çeşitli başlıklar altında para ödüllerinin yanı sıra iki özel ödül ve çeşitli ayni destekler sunuldu. Arslan, “Geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde avantajlı koşullarla Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi’mizi hayata geçirdik. Kurguladığımız finansal imkânları, 7 bölgemizde düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Toplantıları’yla anlattık. Sürece, kadın kooperatiflerini dahil ettik. Tüm bu çalışmalarda bir yıl içinde 100 bin kadına ve 10 milyar TL’lik finansman desteğine ulaşmayı hedefledik. 105 bin kadına ve 10,7 milyar TL’lik kredi hacmine eriştik” dedi.

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