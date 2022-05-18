Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den belediyelere arsa çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Nebati, açıklanan konut destekleriyle arz htiyacının arttığını ve bu konuda yerel yönetimlerden destek beklediklerini söyledi.

ARZI İÇİN SONUÇ ALIRIZ

Nebati, özellikle mahalle aralarında bekleyen arsaların hızlı şekilde yapılaştırılması konusunda tüm siyasi paydaşlardan, yerel yönetimlerden destek istediklerini, ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceklerini, konut piyasasında oluşan ihtiyaca ilişkin adım atacaklarını aktararak, “Yerel yönetimler, bu konuda bizlere destek verirse İstanbul’da özellikle mahalle aralarındaki arsaların hızlı şekilde konut üretimini gerçekleştirecek imkanları seferber etmek ile bu yıl içerisinde İstanbul’daki konut arzını katlayacak şekilde bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz” açıklamasında bulundu.

OYNAT 02:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut alımında müjde: Yüzde 0.99 faizli kredi verilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Konut alımında yeni müjdeler açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık.' dedi.

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YÜZDE 15 KATILIM İÇİN 16 YIL BEKLEYEMEYİZ

Bakan Nebati, katılım bankalarının son 16 yılda gerek aktif büyüklük gerekse krediler açısından bankacılık sektörü ortalamalarının üzerinde bir performans gösterdiğini kaydetti. Katılım bankacılığının sektör içindeki payının son 5 yılda yüzde 5’ten yüzde 8’e yükseldiğini, böylece katılım bankaları için öngörülen yüzde 15’lik pazar payını yakalama noktasında önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirten Nebati, pazar payının artış hızı konusunda bir 16 yıl daha beklenemeyeceğini vurguladı.

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FİNANSAL KATILIM YASASI BELLİ BİR AŞAMAYA GELDİ

Katılım bankalarının başarısına Finansal Katılım Yasası’nı da ekleyerek sektör içerisindeki taleplerin karşılanması anlamında çalışmaların belli bir aşamaya geldiğini söyleyen Bakan Nebati, “Paydaşlarımızla bu konular üzerinde tartışıp bir an önce bu yasanın çıkmasını ve Türkiye’deki katılım finansın olması gereken noktaya gelmesi hususunda hepimizin katkı sağlayacağı, büyüyeceğimiz, gelişeceğimiz bir dönemi yakalayacağız.”

FİYATLAR KONTROL ALTINA ALINACAK

Enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam ettikleirni vurgulayan Nebati, sektör kuruluşlarıyla toplantılar yaptıklarını, rakamları önlerine koyduklarının altını çizdi. Nebati, “Bir çabamız var. Bu çabamız, enflasyonun Türkiye’de mutlak suretle kontrol altına alınması ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemesidir. Yanlış yapanın üstüne de gideceğiz. Enflasyonun bu rakamlara gelmesinde, son dönemde en önemli etken beklentiler haline dönüşmüştür. Bu beklentileri hep beraber kıracağız inşallah. Önümüzdeki dönemde fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis ederek halkımızın alım gücünü eskisinin de üzerine çıkartmak konusundaki tavrımız nettir” diye konuştu.

KATILIMIN SEKTÖRDEKİ PAYI DÜŞÜK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akbenkatılım bankalarının toplam finansal payının çok düşük olduğunu belirtti. Akben, “Katılım finans kuruluşlarımızın sektör içerisindeki payı yüzde 8’e ulaşmış durumda. Yüzde 8’lik payın, hakikaten ülkemiz açısından da düşük. Bundan dolayı hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor” dedi. TKBB Başkanı Osman Çelik de TKBB’nin 2025 Stratejisi belgesinde gelecek için iletişim, ekosistem, ürün çeşitliliği, standartlar ile yönetişim, dijital ve yetkinlik inşası olmak üzere 6 temel stratejik hedef belirlediklerini bildiren Çelik, bu çalışmalar ile 2025 yılında yüzde 15’lik pazar payına ulaşmalarının çok daha kolay olacağını dile getirdi.

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