Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den 'ek bütçe' açıklaması

Hazine ve Maliyet Bakanı Nureddin Nebati, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında TBMM'de konuştu.

"Bugüne kadar mali disiplinden hiçbir zaman taviz vermedik, vermeyeceğiz" diyen Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"2022 yılı bütçe hedef ve tahminleri 2021 yılının ikinci yarısındaki makroekonomik görünümden hareketle belirlenmişti. Ancak, dünyada hızla yükselen Enflasyon, tedarik zincirleri ve lojistik alanındaki sıkıntılar, Emtia fiyatlarındaki rekor seviyeler ile jeopolitik gerginlikler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de makroekonomik görünüm ve varsayımlarda değişimlere yol açmıştır.

2022'DE 242,6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar Dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Türkiye, OECD üyeleri arasında salgın öncesi döneme göre en fazla istihdam artışı sağlayan ülke olmuştur.

Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız. Enflasyonla mücadele konusunda gerekli tecrübe ve donanıma sahibiz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve enflasyonu kısa süre içerisinde düşürmeyi yine biz başaracağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın fiyat artışlarından daha az etkilenmesi için azami çabayı gösteriyoruz.

"KENDİ DOĞALGAZIMIZI İNŞALLAH HANELERE ULAŞTIRACAĞIZ"

2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren kendi doğalgazımızı inşallah hanelere ulaştıracağız. Bundan sonra da enerji kaynaklı fiyat artışlarına karşı daha korunaklı hale geleceğiz.

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İlk 5 ayda gelir gerçekleşmelerimiz bütçe hedefimizin yüzde 73'ünü aştı.

Ek bütçe ile görülen ilave ödemeler hane halkı ve toplumun tüm kesimlerini destekleyecektir.

2022 yılında faize ayrılan kaynak bütçenin sadece yüzde 11.6'sına denk geliyor. Önceki dönemlerde toplanan her 100 lira verginin 86 lirası faize gidiyor. Bu yıl ise topladığımız verginin sadece yüzde 6'sı faize gidiyor.

"TEKLİFİMİZİ, DENGEYİ KORUYAN ANLAYIŞLA HAZIRLADIK"

Ek Bütçe Kanun Teklifimizi, gelir tahminlerimizle uyumlu ve kamu maliyesinde dengeyi koruyan bir anlayışla hazırladık. Bütçe gelirlerimiz, ekonomik aktivitedeki genele yayılmış canlı görünüme bağlı olarak çok güçlü bir performans göstermektedir.

Hazırladığımız Ek Bütçe ile genel bütçe gelirlerinde net 1 trilyon 81 milyar lira ilave gelir öngörüyoruz. Bu ilave gelirin 927,7 milyar lirası vergi gelirlerinden, 152,9 milyar lirası vergi dışı gelirlerden oluşmaktadır."