Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından McKinsey iddialarına yanıt
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı McKinsey'den alınacak danışmanlığa ilişkin ortaya atılan iddialara yönelik bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında IMF programına dönüldüğü iddiasının tamamen art niyetli ve gerçeklerden uzak olduğuna dikkat çekilirken, McKinsey'in hiçbir icra fonksiyonu ve yetkisi olmayacağına da vurgu yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ''IMF programına dönüldüğü' gibi akla hayale gelmeyecek değerlendirmeler yapıldı. Danışmanlığın hiçbir icra fonksiyonu olmayacak. Yeni Ekonomi Programı kapsamında Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi kurulacak.' denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada vurgu yapılan noktalar şöyle;

Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması öngörülmüştür. Söz konusu tedbirlerin isabetli yerine getirilmesi için Kamu Maliyesi ve Değişim Ofisi yetkili olacak.

Bu ofis Bakanlığın insan kaynağından oluşacak. Kısa süre içerisinde diğer bakanlıklar ve devlet görevlileri de bu ofise dahil edilecek.

IMF programına dönüldüğü iddiası tamamen art niyetli ve gerçeklerden uzaktır. McKinsey'in hiçbir icra fonksiyonu yetkisi olmayacak. McKinsey, tedbirlerin uygulanmasına liderlik edecek.

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