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Ekonomi

Haziranda 79 bin 313 konut satıldı

Türkiye’de satılan konut sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 azalışla 79 bin 313'e geriledi. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı ise yüzde 1,8 oldu.

04:00 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:25 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satış sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 azalışla 79 bin 313'e geriledi. Ocak-haziranda ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak 545 bin 74'e düştü. Haziranda yabancılara 1.440 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 45,1 azaldı. İpotekli konut satışları ise haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 azalarak 6 bin 813'e düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,7 azalışla 51 bin oldu.

İlk el konut satışları arttı

Haziran ayındaki ipotekli satışların 1547'si, ocak-haziran dönemindeki satışların 12 bin 176'sı ilk el satışları olarak hesaplandı. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, haziranda yıllık bazda yüzde 1,8 azalarak 25 bin 425'e düştü. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32,1 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-haziran döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 173 bin 324'e yükseldi.



#Konut
#Ticaret
#Ekonomi
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