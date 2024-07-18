Haziranda 79 bin 313 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satış sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 azalışla 79 bin 313'e geriledi. Ocak-haziranda ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak 545 bin 74'e düştü. Haziranda yabancılara 1.440 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 45,1 azaldı. İpotekli konut satışları ise haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 azalarak 6 bin 813'e düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,7 azalışla 51 bin oldu.