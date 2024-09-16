Hedef düşük fiyat yüksek performans

Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterindeki silah ve sistemlerin bakım ve onarımını kendi öz kaynaklarıyla yaparak sistemlerin ömrünü uzatırken dışa bağımlılığı da en aza indiriyor. Yapılan çalışmalar kapsamında sistemlerin yenileneceği fabrikalar arasında tecrübe ve bilgi paylaşılıyor, bakım fabrikalarının nitelikleri artırılıyor. Bu çerçevede 45’inci Bakım Fabrika Müdürlüğü’ne prefabrik yapı, 4’üncü Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’ne PVC üretim yeteneği kazandırıldı. 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’ne de geçtiğimiz haftalarda kompozit sistemi kuruldu. ASFAT AŞ ile 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol ile AIRBUS sorumluluğundaki Retrofit Hattı, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’ne kuruldu.
RADAR BAKIMDA ÇALIŞMALAR HIZLANDI
Bakım fabrikalarına üretim yeteneklerinin kazandırılmasının yanı sıra TÜBİTAK'tan alınan fabrika seviyesinde bakım/onarım eğitimi ile Ozan (Katlanabilir Mayın Dedektörü) gibi mayın dedektörleri yeteneği kazandırılırken, radar bakım ve onarım için çalışmalar da hız kazandı.
ÖNCELİK YERLİ ÜRETİCİ
TSK silah, mühimmat ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamada yerli üreticilere öncelik veriyor. Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde, tedarik edilecek malzemeler öncelikle kamu kurumları, TSK Güçlendirme Vakfı Şirketleri ve yerli üreticilerden temin ediliyor.
ULUSLARARASI TEDARİKTE AZALMA
Tedarik faaliyetlerinin zamanında ve etkin yürütülmesi sağlanırken, yerli kaynakların yetersizliği durumlarında uluslararası tedarik kanalları devreye giriyor. Askerî ataşeliklerin etkin kullanımıyla dünya genelindeki üreticiler arasında ‘en düşük fiyat – en yüksek kalite’ ilkesiyle seçilen tedarikçiler sayesinde kamu kaynaklarından tasarruf ediliyor ve tedarik güvenliği garantiye alınıyor. Böylece, hem dışa bağımlık azalıyor hem maliyetler kontrol altında tutuluyor.