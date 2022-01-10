Ekonomi Her 100 aracın 14ü pert çıktı 7 buçuk milyon ikinci el aracın yüzde yetmişi ekspertize girdi
OTOMOTİV

Her 100 aracın 14’ü pert çıktı: 7 buçuk milyon ikinci el aracın yüzde yetmişi ekspertize girdi

Sıfır kilometre araçlardaki tedarik problemleri ve kur dalgalanmaları sebebiyle geçen sene 7,5 milyon 2. el oto ticareti yapıldı. Toplam ikinci el pazarının yüzde 70’inin ekspertize girdiğini söyleyen Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “2021 yılında yaptığımız ekspertiz işlemlerinde ortalama her 100 araçtan 14’ünün pert olduğunu gözlemledik. Satın alma maliyetleri yükseldiği için tüketiciler daha yaşlı otomobillere yönelmeye başladı” diye konuştu.

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Şuayip Alabay Yeni Şafak
​Her 100 aracın 14’ü pert çıktı: 7 buçuk milyon ikinci el aracın yüzde yetmişi ekspertize girdi
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Geçtiğimiz yıl özellikle son çeyrekte hareketli geçen ikinci el oto pazarı ve ekspertiz sektörü ile ilgili olarak Pilot Garage Otomotiv A.Ş. Genel Koordinatörü Cihan Emre önemli bilgiler paylaştı. 1 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe giren ikinci el araç ticaretine ilişkin yeni yönetmeliğin de etkisiyle 2021 yılında oto ekspertiz sektörünün tekrar rekor kırdığını dile getiren Emre, satılan yaklaşık 7,5 milyon ikinci el araçtan yüzde 70’inin ekspertiz işlemi gördüğünü ifade etti.

İkinci el oto ilanında satıcı kararsız kaldı
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İkinci el oto ilanında satıcı kararsız kaldı

EN ÇOK 2 YAŞ TALEP GÖRDÜ

  • 2021’de ikinci el araç pazarında en çok talebi 2 yaşa kadar olan otomobillerin gördüğünü söyleyen Emre, “1 yaşına kadar olan modellerde satışlar, stok problemleri yüzünden 2020’ye göre ortalama yüzde 80 arttı. Sıfır kilometre ve 3 yaşa kadar çok düşük kilometreli araçlarda, yaptığımız ekspertiz işlemlerinde 2021 yılında da tıpkı 2020’de olduğu gibi hiç olmadığı kadar değişen/boyalı parçaya rastladık. Yine yapılan check-up ve ekspertizlerde ortalama her 100 araçtan 14’ünün pert (ağır hasarlı) olduğu gerçeğiyle karşılaştık. Asli mesleği otomobil alım satımı olmayanların kar etme iştahı dolandırıcılıkları da her geçen gün artırıyor” açıklamasını yaptı.

Cihan Emre
Cihan Emre

İkinci el otomobil almak isteyenler dikkat! Aldığınız araç pert çıkabilir
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İkinci el otomobil almak isteyenler dikkat! Aldığınız araç pert çıkabilir

ALIM GÜCÜMÜZ 2012 MODELİN ALTINA DÜŞTÜ

İkinci el araç pazarının güncel durumu hakkındaki görüşlerini de paylaşan Emre, “Sıfır kilometre araç fiyatlarında sürekli hale gelen artışlar yüksek model yılına sahip ikinci el araç fiyatlarının da maalesef artmasının en büyük nedeni. Tüketiciler satın alma maliyetlerini düşürmek adına 2012 model ve altı araçlara daha çok ilgi duymaya başladı. Lakin daha eski model araçların kaza geçmişi daha kabarık olacağından, detaylı ekspertiz ve kontroller büyük önem arz ediyor. Araç sıfır kilometre de olsa, 30 yaşında da olsa mutlaka TSE Belgeli kurumsal ekspertiz noktalarında vatandaşımızın almayı düşündüğü otomobili detaylı bir kontrolden geçirmesini öneriyoruz. Bu sayede hem can hem de mal güvenliklerini cüzi ücretlerle koruma altına alacaklardır” ifadelerini kullandı.

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