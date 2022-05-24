Her yıl 1 milyon konut lazım

Havaların ısınmasıyla birlikte düğün dernek telaşı da başladı. Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 561 bin 710 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam her yıl 100 binlerce yeni ev ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Evliliklerin yanı sıra yüksek kiralardan kurtulmak isteyenler ve yatırım amaçlı konut alan vatandaşların oluşturduğu talebin karşılanması için inşaat sektöründe Türkiye’nin hiç frene basmaması gerekiyor. Sektör temsilcileri, Türkiye’de her yıl 1 milyonun üzerinde konut ihtiyacı olduğuna dikkat çekiyor.

EVLENENE EV LAZIM

Özellikle yaz aylarında düğünlerin sayısı en yüksek seviyeye ulaşıyor. Bu durum da kiralık evlere talebi artırıyor. Resmi istatistikler incelendiğinde Türkiye’de bir yıl içinde yapılan düğün sayısının son 20 yılda 480 binin altına hiç inmediği görülüyor. 2001 yılında Türkiye’de 544 bin 322 düğün yapılırken, 2002 yılında bu rakam 510 bin 155 oldu. Zaman zaman düğün sayısı belirli yıllarda 650 bin sınırına yaklaşıyor. Geçen yıl en çok evliliğin yapıldığı şehir 98 bin 384 ile İstanbul olurken, 34 bin 770 düğün ile Ankara ikinci, 29 bin 615 düğün ile İzmir üçüncü oldu.

YILLIK 1 MİLYON EVE İHTİYAÇ VAR

Konuyu Yeni Şafak'a değerlendiren FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Türkiye’de evlenme ve boşanma oranları arasındaki makasın açık olduğunu belirterek, konut ihtiyacının nüfusun artışı ve göçmenlerle birlikte artmaya devam ettiğini söyledi. Yıllık 1 milyonun üzerinde konuta ihtiyaç olduğuna işaret eden Akbal, "Şu an arzın az olduğu talebin de başladığı bir dönem. Çünkü stoklar eridi. Bu kanunla birlikte yeniden gayrimenkule dönüş başladı. Bir hareketlilik var. Gayrimenkul sektörü Türkiye ekonomisinde ciddi bir motor" dedi.

REKLAM

Eyüp Akbal

TOPARLANMA BAŞLADI

Pandeminin ortaya çıkarmış olduğu etkilere değinen Akbal, şunları kaydetti: “Türkiye’de gayrimenkul sektörü çok önemli bir konumdayken, dövize bağlı artışların olması inşaat maliyetlerine yüzde 100'ün üzerinde bir yük getirdi. Dolayısıyla bu sürede bir arz oluşmadı. Ancak yeni yeni toparlanma dönemine girildi. İç piyasaya dönük konut üretmemiz gerekiyor. Buna yönelik de politika geliştirmemiz lazım. Son zamanlarda atılan adımlar vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştıracak. İhtiyaç çok fazla.”

Akbal, Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmasının da yerli alıcının önünü açacağına dikkat çekti.

En yüksek Kilis en düşük Gümüşhane

Evlenme hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,27 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,06 ile Şanlıurfa, binde 7,99 ile Adıyaman izledi. Evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,86 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,11 ile Tunceli, binde 5,22 ile Bayburt izledi. Evlenme sayısı aylara göre incelendiğinde, 2021 yılında ocak ve şubat hariç diğer aylarda artış görüldü. Evlenme sayısı 2021 yılı Mayıs ayında 21 bin 676 iken 3,5 kat artarak haziran ayında 75 bin 137’ye yükseldi. Yabancı damatların sayısı 4 bin 976 iken, yabancı gelinlerin sayısı ise 23 bin 687 oldu.

EKONOMİ Maliyet artışı konut stoklarını eritti