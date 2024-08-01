Hesap veremeyen kuyumcuya ceza

Bakanlık, 3 bin kişilik ekibiyle kuyumcu sektöründe faaliyet gösteren 552 mükellefin 9 büyükşehirdeki 707 adresinde eş zamanlı denetim başlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira" açıklamasıyla konuya dikkat çekmişti.

Denetimler kapsamında dün İstanbul Kapalıçarşı’da hareketli saatler yaşandı. Bakan Şimşek’in ‘göz açtırmayacağız’ demesi üzerine sıklaşan baskınlardan İstanbul’un kuyum merkezi olan Kapalıçarşı'da incelemeler yapıldı. Saha denetimleri sırasında kuyumcuların stokları, KDV oranları, IBAN'ları incelendi, sayım yapıldı. Dükkanda bulunan altın ve kayıt altına alınan menkul değerler karşılaştırıldı. Stoklar incelendi, faturasız altın olup olmadığı denetlendi. İzahı olmayana, hesap veremeyene cezalar uygulandı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre; yönetmeliğe uymayan ve kayıt dışı çalışan kuyumculara 200 bin ila 600 bin lira arasında cezalar kesildi. Çarşıdaki konuştuğumuz esnaf, “Genel olarak zincir firmalar takip altında. Burada da bazı esnaf arkadaşlara ceza kesildiğini gördük. İlerleyen günlerde denetimlerin daha da artacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı Denetimi önceden haber alan bazı kuyumcuların kepenk kapatması dikkat çekti.