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Ekonomi

Hindistan'la ticarette iyi niyet imzası

Akın Ali Polat
04:00 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:50 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), uluslararası iş birliği ve yatırım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla İstanbul'da Türkiye-Hindistan İş Zirvesi düzenlendi. İki gün süren etkinliğe, Hindistan’daki genç iş insanlarından oluşan 20 kişilik heyet katıldı.

YÜKSEK POTANSİYEL VAR

İş heyetinde ilaç, tekstil, gayrimenkul, tarım, sanayi ve yazılım gibi pek çok farklı sektörden firma sahibinin yer aldığını belirten TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, "Özellikle Hindistan gibi büyüme potansiyeli yüksek bir pazarda üyelerimizin işlerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. İmzaladığımız iyi niyet anlaşmasına da, uzun soluklu bir ticari ilişkinin başlangıcı diyebiliriz” dedi.

10 MİLYAR DOLARI AŞARIZ

Young Indians Ulusal Başkanı Vishal Kumar Agarwalla ise iki ülke genç iş insanlarının, ekonomik sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek için Türkiye’ye geldiklerini söyledi. Agarwalla, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye ve Hindistan arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde. Bireysel olarak ilişkiler kurup geliştirmek, iş ilişkilerimizi ve iş kültürümüzü bir araya getirmek için bulunuyoruz. Bu sayede iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artmasına katkı sağlayabiliriz.”




#Ticaret
#Ekonomi
#Hindistan
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