Ekonomi Hızlı şarj altyapısında voltaj yükseliyor
OTOMOTİV

Hızlı şarj altyapısında voltaj yükseliyor

Türkiye yaptığı hızlı şarj altyapısı yatırımları ile 2023’te alanda öncü ülkelerden biri olacak. Türkiye’de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak için girişimcilerin hızlı şart istasyonu yatırımı yapması sağlanacak.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Hızlı şarj altyapısında voltaj yükseliyor
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Türkiye yaptığı hızlı şarj altyapısı yatırımları ile 2023’te alanda öncü ülkelerden biri olacak. Türkiye’de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak için girişimcilerin hızlı şart istasyonu yatırımı yapması sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Elektrikli Araç Şarj Destek Programı kapsamında alınan başvurularda 206 firma yatırım yapmak için müracaatta bulundu. 206 firmadan 80'i kabul gördü. Kabul gören firmalardan 20’si 1 milyar TL’lik yatırım için yaklaşık 138 milyon TL destek talebi ile programdan faydalanmaya hak kazandı. Projenin 2023’te tamamlanması ile Türkiye 180 megavattan daha fazla kurulu hızlı şarj altyapısına sahip olacak ve bu alanda hizmet arzı sağlayan öncü ülkelerden olacak.

YERLİ MALINA YÜZDE 20 İLAVE DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak için girişimcilerin hızlı şarj istasyonu yatırımı yapmasını sağlayacak. Bu kapsamda başlatılan "Elektrikli Araç Şarj Destek Programı” ile 81 ilin bin 560 farklı noktasına yüksek hızlı şarj istasyonları kurulması için yatırımcılara hibe sağlanacak. Yatırımcılar, istasyon başına 250 bin liraya kadar destek alabilecek. Yerli malı ünitelere ise ilave yüzde 20 destek verilecek.

ALTYAPIYA YATIRIM

Yürütülen projeye başvuran 206 firmanın 20’si 1 milyar TL’lik yatırım için yaklaşık 138 milyon TL destek talebi ile programdan faydalanmaya hak hazandı. Projenin 2023’te tamamlanması bekleniyor. Projenin tamamlanması ile birlikte Türkiye, 180 megavattan daha fazla kurulu hızlı şarj altyapısına sahip olacak. Bu alanda birçok ülkeden daha fazla hizmet arzı sağlamış olacak.

Dünyadaki yenilenebilir enerjiye yönelme, Türkiye’de otomotiv sanayinin konumunu daha da güçlendirecek. Güçlenme ile birlikte şarj istasyonu sektörünün de, 2030 yılında yaklaşık 1,5 milyar dolar yatırımla kurulan 165 binin üzerinde şarj soketinin işletildiği büyük bir sektöre dönüşeceği tahmin ediliyor.

Elektrikli araç şarj istasyonlarına yatırım desteği
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Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik, teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmeler ile kamu araştırma enstitümerkezlerinin AR-GE ve yenilik projelerifaaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımlarına, öz kaynaklar kullanılarak yapılan AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımlara, proje bedelinin yüzde 60'ına ve 10 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanacak.
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Ekonomik etki düzeyi yüksek ve birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip mobilite alanında elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımların ise yüzde 75'ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.
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İşletmenin talep etmesi halinde makine ve teçhizat desteği kapsamında tanımlanan destek tutarının yüzde 25'ine kadar teminat karşılığında ön ödeme yapılabilecek.
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Düzenlemeyle makine ve teçhizat üzerinde çalışan yazılım giderleri de destekleme kapsamına dahil edildi.
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Makine ve teçhizat desteği sağlanacak yatırım projeleri için destek süresi, Bakanlık ile işletme arasında yapılan sözleşmenin imza tarihinden başlayarak en fazla 36 ay olarak belirlendi. Uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus 6 aya kadar ek süre verilebilecek.
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Bu projeler için işletme gideri desteği uygulanmayacak.
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Bu kapsamda destek programından yararlanılarak alınaan makine ve teçhizat için destekten yararlanmada 3 yıl olarak öngörülen satılamama, kiralanamama ve devredilememeye yönelik sınırlama, makine ve teçhizatın kullanım yeri ve amacı değişmemek kaydıyla 1 yıl olarak uygulanacak.
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Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kurulumu Nasıl Yapılır? <br><br>Elektrikli araçlar, gaz salınımı yapmadığı için çevre dostudur. Gürültüsüz çalışır ve çevrede gürültü kirliliği oluşumunu önler. Türkiye’de isteyen firmalar ve kişiler, elektrik dağıtım şirketleri ile anlaşarak şarj istasyonu kurulumu yapabiliyor.
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İstenilen tüm prosedürleri tamamlayanlar, şarj istasyonu kurulumu yaparak hizmet vermeye başlıyor. İstenilen her noktaya şarj istasyonu kurulumu yapılabiliyor. Daha az enerji maliyeti için güneş panelli sistemler tercih ediliyor. Şarj istasyonlarında ödemeler önden alınıyor ve ödeme yapıldığı kadar enerji veriliyor. Sürücü kendisi soketi takarak aracın şarj edilmesini sağlıyor. Bu yöntem sayesinde daha az personelle en iyi hizmet verilebiliyor.
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Elektrikli Şarj istasyonu kurulumu yapabilmek için istenen şartlar şunlardır;<br><br>Kurulum yapacak şirketin kar amacı gütmemesi,<br>Ön lisans ya da lisans sahibi olmak,<br>Şarj istasyonu kurulum ile ilgili dağıtım şirketlerine bilgi verilmeli,<br>Elektrik tedarik lisansına sahip şirketler elektrik satabilir,<br>İstasyon işletmesiyle ilgili her türlü değişiklik dağıtım şirketine bildirilir.
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Elektrikli araç şarj istasyonları için devlet desteği
Elektrikli araç şarj istasyonlarına yatırım desteği
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarına, yatırım bedelinin yüzde 75'ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek. Peki Elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu nasıl yapılır? Elektrikli araç şarj kurulumu için istenen şartlar neler? Elektrikli araç şark kurulumu için devlet desteği nasıl alınır? Ayrıntılar haberimizde...

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