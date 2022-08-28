Hızlı şarj altyapısında voltaj yükseliyor

Türkiye yaptığı hızlı şarj altyapısı yatırımları ile 2023’te alanda öncü ülkelerden biri olacak. Türkiye’de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak için girişimcilerin hızlı şart istasyonu yatırımı yapması sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Elektrikli Araç Şarj Destek Programı kapsamında alınan başvurularda 206 firma yatırım yapmak için müracaatta bulundu. 206 firmadan 80'i kabul gördü. Kabul gören firmalardan 20’si 1 milyar TL’lik yatırım için yaklaşık 138 milyon TL destek talebi ile programdan faydalanmaya hak kazandı. Projenin 2023’te tamamlanması ile Türkiye 180 megavattan daha fazla kurulu hızlı şarj altyapısına sahip olacak ve bu alanda hizmet arzı sağlayan öncü ülkelerden olacak.

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YERLİ MALINA YÜZDE 20 İLAVE DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak için girişimcilerin hızlı şarj istasyonu yatırımı yapmasını sağlayacak. Bu kapsamda başlatılan "Elektrikli Araç Şarj Destek Programı” ile 81 ilin bin 560 farklı noktasına yüksek hızlı şarj istasyonları kurulması için yatırımcılara hibe sağlanacak. Yatırımcılar, istasyon başına 250 bin liraya kadar destek alabilecek. Yerli malı ünitelere ise ilave yüzde 20 destek verilecek.

ALTYAPIYA YATIRIM

Yürütülen projeye başvuran 206 firmanın 20’si 1 milyar TL’lik yatırım için yaklaşık 138 milyon TL destek talebi ile programdan faydalanmaya hak hazandı. Projenin 2023’te tamamlanması bekleniyor. Projenin tamamlanması ile birlikte Türkiye, 180 megavattan daha fazla kurulu hızlı şarj altyapısına sahip olacak. Bu alanda birçok ülkeden daha fazla hizmet arzı sağlamış olacak.

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Dünyadaki yenilenebilir enerjiye yönelme, Türkiye’de otomotiv sanayinin konumunu daha da güçlendirecek. Güçlenme ile birlikte şarj istasyonu sektörünün de, 2030 yılında yaklaşık 1,5 milyar dolar yatırımla kurulan 165 binin üzerinde şarj soketinin işletildiği büyük bir sektöre dönüşeceği tahmin ediliyor.