Hızlı trende buzlanmaya karşı yerli çözüm

Türkiye’de yüksek hızlı trenlerin tekerlek sistemlerinde oluşan don olayına karşı yerli buz çözme ve önleme sistemi üretildi. İvedik Organize Sanayi Sitesi’nde Toyka Elektronik tarafından üretilen sistemin birim maliyeti 10 milyon avroyu buluyor.
Ankara için iki adet, Konya için bir adet üretilen buz çözme ve önleme tesisinin dördüncüsü Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı için de üretilmesi planlanıyor. Yurtdışında da ilgi gören tesis, ilerleyen günlerde İsveç ve İtalya’ya ihraç edilecek.
RAYLAR KIŞIN DA GÜVENLİ OLACAK Sistem özel sıvıyı püskürterek trenlerin tekerlerinde oluşan buzlanmayı çözüyor. Yüksek hızlı trenler bu sayede zorlu kış şartlarında saatte 250 kilometre hızla sağlıklı bir şekilde yol alabiliyor.
Tesisi geliştiren Toyka Elektronik Genel Müdürü İsmet Şahin, üretimdeki amaçlarının tren tekerleklerin etrafında oluşan buz tabakasının uygun şartlarda ve hızlı bir şekilde eritmek olduğunu söyledi. Şahin, “Ürettiğimiz buz çözme ve önleme tesisinin yüzde 70’i yerli. Sistemin bir farklı versiyonunu yüzde 80 yerlilikle karayolu için de ürettik” dedi.
FOTOĞRAF 34
Türkiye'de yüksek hızlı trenler (YHT) 2009 yılından beri hizmet veriyor. Bu trenlerin bakımları ise 4 yıldır Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi'nde gerçekleştiriliyor. Ana Bakım Atölyesi kapılarını açtı.<br>
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, ülkenin YHT teknolojisi ve konforuyla tanışmasının 2009'da Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nın işletmeye açılmasıyla başladığını, daha sonra bu hattı Ankara-Konya, Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul hatlarının takip ettiğini söyledi.<br>
Bugün itibarıyla 4 güzergahta YHT'lerle hizmet verildiğini belirten Pezük, \"Yaptığımız ve işletmeye aldığımız hızlı tren hatlarıyla dünyanın 8'inci, Avrupa'nın 6'ncı hızlı tren işletmecisi olduk. YHT hatlarımızla bağlantılı tren ve otobüs seferleriyle kombine taşımacılık yaparak, ülke nüfusumuzun yüzde 40'ına YHT konforuyla hizmet veriyoruz.\" dedi.<br>
Pezük, 12 bin 803 kilometrelik demir yolu ağının 1213 kilometresinde YHT işletmeciliği yapıldığını, 3 bin 500 kilometrelik YHT hattı yapım çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.<br>
YHT taşımacılığını saatte 250 ve 300 kilometre hızlara sahip 31 YHT setiyle sürdürdüklerini dile getiren Pezük, bu setlerin en son teknoloji ve standartlara sahip olduğunu, güvenli şekilde hizmet sunduğunu ifade etti.<br>
Pezük, emniyet ve dijitalleşmenin öncelikli kurumsal politikaları arasında yer aldığını ve işletmecilik anlayışının ana omurgasını oluşturduğunu söyledi.<br>
Yeni dünya teknolojisi YHT setleri ve akıllı sistemler sayesinde trenlerin rutin bakımlarının seyir esnasında belirlenerek bakım merkezine bildirildiğini anlatan Pezük, böylece planlama ve iş bitirmede kurumun hız kazandığını dile getirdi.<br>
\"Bakımlar son teknoloji ve iş gücüyle donatılan özel tesislerde yapılıyor\"<br><br>Dünyadaki son teknoloji YHT setlerinin bakım ve revizyon çalışmalarını da özel olarak tasarlanan son teknoloji ve iş gücüyle donatılan tesislerde yaptıklarını belirten Pezük, şöyle konuştu:
\"Tamamen son teknolojiye sahip Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi, 330 bin metrekare açık, 55 bin metrekare kapalı alana sahip. Burada aynı anda 42 YHT setinin bakım çalışmaları düzenli şekilde yapılabiliyor. YHT setlerinin periyodik ve servis öncesi-sonrası bakımları ile ağır bakımları, araç üreticisi firma tarafından belirlenen zaman ve kilometre değerleri kapsamında uluslararası standartlar dikkate alınarak özenle yapılıyor. Ayrıca her servis öncesinde temizlik ve yolcularımızın ihtiyacı olan tüm ikmalleri ile setlerin dezenfeksiyon işlemlerini yine bu tesisimizde gerçekleştiriyoruz.\"<br>
Pezük, tesiste görevli teknisyen ve mühendislerin saatte 250 kilometre ve üzeri hızlardaki tren setlerinde çalışma yapabilme sertifikasına sahip olduğuna dikkati çekerek, bu sayede mesleki yeterlilik ve yetkinliğin sağlandığını ifade etti.<br>
\"Ülkemizin ilk ve Avrupa'nın sayılı tesisleri arasında yer alan son teknoloji ekipmanlarla donatılmış Etimesgut YHT Ana Bakım Tesisimiz çevre ve insan duyarlılığı dikkate alınarak tasarlanmış, tesis ve ofisler engelli erişimine uygun olarak imal edilmiştir.\" diyen Pezük, bakım kompleksinin malzeme deposunun tam otomatik olarak hizmet verdiğini, yedek parçaların depolanmasının ihtiyaç halinde temini ve bilgisayar kontrollünün robotik ekipmanlar vasıtasıyla hızlı ve güvenli şekilde yapıldığını anlattı.<br>
Pezük, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da desteğiyle YHT taşımacılığını ülkenin her tarafına yayarak, halka hızlı, konforlu, güvenli ve ekonomik ulaşım sunmak için çalıştıklarını dile getirdi.<br>
YHT setlerinin 12'sinin 411, 19'unun ise 482 yolcu kapasitesine sahip olduğu bilgisini veren Pezük, bu setlerle günlük 40 sefer yapıldığını, 20 bin kilometre yol kat edilerek 18 bin kişilik yolcu kapasitesi sağlandığını söyledi.<br>
\"Tesisimiz YHT bakımları için özel olarak dizayn edildi\"<br><br>Etimesgut YHT Ana Bakım Atölye Müdürü Onur Şengün de YHT işletmeciliğini dünyanın en iyi setleriyle saatte 250 kilometre hızla yaptıklarını ifade etti. Şengün, \"Bu setlerimizin bakımlarını da yine dünyanın en yeni teknolojisine sahip ve YHT bakımları için özel olarak dizayn edilen Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi'nde gerçekleştiriyoruz. Bakım, test ve park yolu olarak kullanılan 36 kilometre uzunluğunda demir yolu hattına sahip tesiste setlerin saatte 40 kilometre hıza kadar olan dinamik testleri yapılabildiği gibi yerli üretimi yapılan demir yolu araçlarının da dinamik testleri gerçekleştirilebilmektedir. Yerli bir firmamızın üreterek Avrupa ülkesine sattığı demir yolu araçlarının dinamik testleri tesisimizde yapılmıştır.\" dedi.
Tesiste çalışan personelin 10 yılı aşkın YHT işletmecisi ve bakımcısı olma tecrübesi taşıdığını vurgulayan Şengün, bu sayede YHT setlerinde 50'ye yakın modifikasyon yapılarak yerlileştirme ve millileşme adına adımlar atıldığını söyledi. Şengün, tesisteki YHT simülatörü sayesinde YHT Makinistliği Kursu ile aileye katılacak personelin dijital ortamda eğitimlerini tamamladıklarını ve tecrübe sürüşlerine başladıklarını dile getirdi.<br>
Onur Şengün, Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi'nde 51 mühendis, 307 teknisyen ve 132 destek personeli olmak üzere 490 çalışanla 24 saat vardiya esasına göre hizmet verildiğini belirtti.<br>
\"Atölyede setler ertesi günkü sefere hazır hale getiriliyor\"<br><br>Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi Başteknisyeni Feridun Cengiz Akkan da YHT'lerin hizmet vermeye başladığı 2009'dan bu yana bakımlarıyla ilgilendiğini, Ana Bakım Atölyesi'nin 2017'de hizmete açılmasıyla bu tesiste çalışmaya başladığını kaydetti.
Setlerin 12'sinin KAF, 19'unun ise Siemens marka olduğu bilgisini veren Akkan, bunların günlük olarak 8'inin Ankara-İstanbul, 5'inin Ankara-Konya, 4'ünün Konya-İstanbul, 3'ünün de Ankara-Eskişehir hattında karşılıklı sefer yaptığını bildirdi.<br>
Akkan, gün sonunda seferler bitince YHT'lerden bazılarının bölgelerde kaldığını, bazılarının da Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi'ne getirildiğini belirterek, \"Atölyeye gelen setler, her türlü mekanik, periyodik, günlük ve haftalık, dış, çatı bakımları yapılıp, ertesi günkü sefere hazır hale getiriliyor.\" dedi.<br>
Türkiye'nin ilk Avrupa'nın sayılı tesislerinden: YHT bakımları için özel olarak dizayn edildi
Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın sayılı tesislerinden olan ve 2017'de hizmete açılan Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi'nde, tren setlerinin bakımları uluslararası standartlar dikkate alınarak özenle yapılıyor.
FOTOĞRAF 12
\"Ulaşan ve Erişen Türkiye 2021\" kitabından derlenen bilgiye göre, Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için yarım asrı aşan bir süreyle ihmal edilen demir yollarında yeni atılım gerçekleştiriliyor.
Multimodal taşımacılığın sağlanması amacıyla demir yolları, yeni anlayışla ele alınıyor. Demir yolları limanlara, havaalanlarına bağlanıyor. Projelerle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyıları arasında da demir yolu ulaşımı ekonomiye katkı sağlar hale getiriliyor.
Son 19 yılda demir yollarına toplam 220,7 milyar lira yatırım yapıldı. YHT işletmeciliğiyle tanışan Türkiye'de, 1213 kilometre YHT hattı inşa edildi. Demir yolu ağı yüzde 17 artışla 12 bin 803 kilometreye ulaştı. Demir yolunda verimliliği ve güvenliği artırmak üzere sinyalli hatlar yüzde 172, elektrikli hatlar ise yüzde 180 artırıldı.<br><br>Ulaştırma ve Lojistik Master Plan öngörüleri doğrultusunda projeleri önceliklendirilerek, çalışmalar ara vermeden sürdürülüyor.
Son 19 yılda demir yollarına toplam 220,7 milyar lira yatırım yapıldı. YHT işletmeciliğiyle tanışan Türkiye'de, 1213 kilometre YHT hattı inşa edildi. Demir yolu ağı yüzde 17 artışla 12 bin 803 kilometreye ulaştı. Demir yolunda verimliliği ve güvenliği artırmak üzere sinyalli hatlar yüzde 172, elektrikli hatlar ise yüzde 180 artırıldı.<br><br>Ulaştırma ve Lojistik Master Plan öngörüleri doğrultusunda projeleri önceliklendirilerek, çalışmalar ara vermeden sürdürülüyor.
Ankara-İzmir Hızlı Tren hattında yıllık 13,5 milyon yolcu taşınacak<br><br>Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı altyapı çalışmalarında da yüzde 47 fiziksel ilerleme kaydedildi. Ankara-İzmir hattında 14 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 3,5 saate düşürülecek. Proje tamamlandığında 525 kilometrelik mesafede yılda yaklaşık 13,5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi, İpek Demir Yolu güzergahının ülkeden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalardan birini teşkil ediyor. Projeyle Halkalı-Kapıkule (Edirne) kesiminde yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 6,5 saatten 2 saat 20 dakikaya düşmesi planlanıyor.
Üç kesimden oluşan 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule Projesi'nin ilk etabı 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule kesiminin yapımında yüzde 48 fiziksel ilerleme sağlandı.<br><br>67 kilometrelik Ispartakule-Çerkezköy kesimi için ihale süreci devam ediyor. 9 kilometrelik Halkalı-Ispartakule bölümünde yapım çalışmaları başladı.
Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı altyapı çalışmalarının yüzde 82'si tamamlandı. Ankara-İstanbul YHT Hattı'na bağlantılı 106 kilometrelik Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın üstyapı inşasına başlandı. Proje tamamlandığında hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arasında ulaşım yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak.<br><br>Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nda, Konya-Karaman kesiminin son testleri yapılıyor. Bu kesim yakın zamanda işletmeye açılacak.
Altyapı yapım çalışmalarında yüzde 83 fiziki ilerlemenin sağlandığı Karaman-Ulukışla hattının açılmasıyla yaklaşık 6 saat süren Konya-Adana kesimindeki ulaşım, 2 saat 20 dakikaya düşecek.<br><br>Toplam 192 kilometrelik Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Projesi, dış finansman yoluyla tamamlanacak. Ana yük koridorunun kuzey-güney aksında ihtiyaç duyulan kapasite böylece temin edilecek.
Mersin'den Gaziantep'e uzanan hızlı tren çalışmaları sürüyor<br><br>Mersin'den Gaziantep'e uzanan hızlı tren hattında çalışmalar da devam ediyor. 312 kilometrelik uzunluğa sahip projedeki inşaat çalışmaları 6 kesimde ilerliyor. 2024'te tamamlanması planlanan projeyle Adana ile Gaziantep arasında seyahat süresi 6,5 saatten 2 saat 15 dakikaya inecek.
Adapazarı-Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı Hızlı Tren Projesi üzerinde önemle duruluyor. Türkiye açısından ekonomik anlamda birden fazla kritik değere sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü demir yolu ulaşımıyla iki kıtayı birbirine bir kez daha entegre edecek.<br><br>Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı ile 1,5 milyon Kayserili YHT hattına dahil edilmiş olacak. İç Anadolu'nun önemli ticaret merkezlerinden Kayseri de YHT seferberliğinden payına düşeni alacak.
Hızlı tren hatlarının yanı sıra konvansiyonel hatlarda da iyileştirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu sayede demir yollarının yolcu ve yük taşıma kapasitesi artırılıyor.<br><br>Demir yolu yük ve yolcu yoğunluğunu dikkate alarak belirlenen güzergahlarda etüt proje çalışmaları da devam ediyor. Toplam 3 bin 957 kilometrelik hatta ise etüt proje çalışmaları tamamlandı.
Hızlı tren projelerinde etap etap final hazırlığı
Türkiye'yi hızlı tren ağıyla örme hedefi kapsamında, Ankara-Sivas YHT Hattı'nın altyapı çalışmalarında yüzde 95, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda yüzde 47 ilerleme sağlanırken bazı projelerde etap etap sona yaklaşılıyor.