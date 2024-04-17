Hızlı ve zararlı: BIST yatırımcısı 30 gün sabretmiyor

Türkiye’nin pay piyasası, Borsa İstanbul (BİST) küresel piyasalar içerisinde payları en çok el değiştiren borsa oldu. Geride bıraktığımız iki senelik süreçte küresel piyasalardan daha yüksek değerleme yaparak pozitif ayrışan Borsa İstanbul, yüksek değerlemeye ulaşmasına rağmen hisse elde tutma süresi bakımından 30 günün altına geriledi. Borsaya olan ilginin her geçen gün yükselmesine karşın yatırım yapılan hisselerin 30 günden kısa sürede el değiştirmesi bireysel yatırımcının sabırsızlığını gözler önüne seriyor.

UCUZA SATIP PAHALIYA ALIYOR

BIST devir hızını yüzde 574’e yükselten bu oran, yabancı yatırımcının daha yoğun işlem yaptığı 2009 yılında yüzde 26,3 civarında seyrediyordu. Aradan geçen 15 yıllık sürede borsadaki yatırımcı sayısıyla birlikte işlem alım-satım sıklığının da artması yatırımcının leyhine değil, aleyhine bir durumu ifade ediyor. Kısa süreli alım-satımlar; tecrübesiz bireysel yatırımcıların ucuza sattıkları hisseleri daha sonra pahalıya almasına yol açıyor.

HIZLI PAY DEĞİŞİMİ PORTFÖYE ZARAR

Borsa İstanbul yabancı sermayenin Türkiye’ye ulaşmasında en önemli araçlardan biri olurken yerli yatırımcının da enflasyondan korumak için faydalı bir noktada bulunuyor. Ancak, bireysel yatırımcının pay piyasasında hızlı yer değiştirmesi, bir zaman sonra ucuza sattığını pahalıya almasına sebep oluyor. Hisse senetlerindeki elde tutma süresini hesaplayabilmek için önce başka hesaplamalar yapmak gerekiyor. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'nin yıllık raporuna göre; ortalama elde tutma süresini hesaplamak için yatırımcıların ay sonlarındaki saklama bakiyelerinin yıllık ortalaması alınıyor ve “ortalama portföy büyüklüğü” hesaplanıyor.

SABIRLI YATIRIMCI DAHA ÇOK KAZANIYOR

Yıllık toplam işlem hacmi, ortalama portföy büyüklüğüne bölünerek, ortalama portföyün kaç katı işlem yapıldığını gösteren “devir hızı” bulunuyor. Devir hızı, portföyün yıl içinde kaç kez değiştirildiğinin göstergesi sayılıyor. Yapılan hesaba göre BİST, küresel borsalar arasında Şenzhen, Taipei, Nasdaq’ın çok üzerinde devir gerçekleştiren borsa konumunu koruyor. Yatırımcıların portföylerini hızlı değiştirmeleri ise uzun vadede kârlılıkları düşürüyor.

ALTINDA FİYAT ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Altının gram fiyatı 2 bin 473 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 4 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 130 liradan satılıyor. Hafta başında yüzde 1,7 yükselerek 2 bin 383 dolarla kapanış rekoru kıran altının ons fiyatının ise hangi noktaya gideceği merak ediliyor. Analistler, Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını belirterek, artan maliyetlerden dolayı temkinli yatırımcının altına yöneliminin arttığını vurguladı.

GAYRİMENKUL YATIRIM FONU BU YIL 200’Ü GEÇECEK

Gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) sayısının bu yıl sonu itibarıyla 200'ü geçmesi öngörülüyor. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) verilerine göre Aralık 2022'de 95 adet olan GYF sayısı 2023 sonu itibarıyla 134'e yükseldi. GYF'lerin portföy büyüklüğü de söz konusu dönemde yüzde 133 artışla 68 milyar liraya yaklaştı. Kentsel dönüşüme öncülük edecek Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu düzenlemesinin yakın zamanda hayata geçmesiyle gayrimenkul yatırım fonu adedinin yıl sonu itibarıyla 200'ü aşması, 1635 olan GYF yatırımcısı sayısında da yükselişin sürmesi bekleniyor.







