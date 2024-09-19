Hizmet ihracatını taşımacılık sırtlıyor

Türkiye 2022'de 47,4 milyar dolar, 2023'te ise yüzde 19,2 artışla 56,5 milyar dolar hizmet ihracatı yaptı. Geçen yılki hizmet ihracatında, taşımacılık sektörü yüzde 68,9 ile en büyük paya sahip oldu. Taşımacılık hizmetleri ihracatı 2022’de 35 milyar 172 milyon dolar iken, 2023’te yüzde 10,7 büyüyerek 38 milyar 930 milyon dolara çıktı. Taşımacılık hizmetlerini 5 milyar 535 milyon dolarla diğer iş faaliyetleri, 4 milyar 252 milyon dolarla telekomünikasyon, 2 milyar 751 milyon dolarla sigorta ve emeklilik izledi. İkinci sırada bulunan diğer iş hizmetlerinin 2022'de yüzde 8,4 olan payı 2023'te yüzde 9,8'e yükseldi. Hizmet ihracatında 2023'te üçüncü sırada yüzde 7,5 pay ile telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi sektörü yer aldı.





İTHALATTA SINIRLI YÜKSELİŞ

Türkiye'nin hizmet ithalatı ise 2022'de 35,9 milyar dolar iken, 2023'te yüzde 15,3 artışla 41,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2022'de yüzde 47,3 iken 2023'te yüzde 44,7'yi buldu. İkinci sırada yer alan diğer iş hizmetlerinin payı ise 2022'de yüzde 18,9 iken 2023'te yüzde 19'a ulaştı. Hizmet ithalatındaki payı yüzde 10,3 olan telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi sektörü, 2023'te üçüncü sıraya yerleşti.





AB ÜLKELERİNİN PAYI AĞIRLIKTA

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2023 yılında yapılan hizmet ihracatı 21 milyar 860 milyon dolar olarak hesaplandı. Diğer Avrupa ülkelerine ise 8 milyar 607 milyon dolarlık dış satıma imza atıldı. 2023 yılında AB ülkelerinden yapılan ithalatın 18 milyar 648 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 4 milyar 903 milyon dolar olduğu görüldü. AB ülkeleri, yüzde 38,7 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu olurken, toplam hizmet ithalatının ise yüzde 45'i AB ülkelerinden yapıldı.





ALMANYA, ABD VE İNGİLTERE BAŞI ÇEKTİ

Hizmet ihracatında 2023'te toplam dış satımın yüzde 29,3'ü Almanya, ABD ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında yüzde 12,4'lük payla ve 6 milyar 987 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada yüzde 10,1'lik payla ABD, üçüncü sırada ise yüzde 6,8'lik payla Birleşik Krallık yer aldı. İthalatta ise 2023'te yüzde 8,7'lik payla ve 3 milyar 594 milyon dolarla ilk sırayı İrlanda alırken ikinci sırada 3 milyar 410 milyon dolar ve yüzde 8,2'lik payla ABD, üçüncü sırada ise yüzde 8,1'lik pay ve 3 milyar 341 milyon dolarla Almanya geldi.







