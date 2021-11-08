Honda Civic kapış kapış: Daha satışa çıkmadan 1600 tanesi bitti ​

Tamamen yenilenen ve Türkiye’de 13 Kasım’da 374 bin liradan başlayan fiyatlarla yollara çıkacak olan yeni nesil Honda Civic’in Türkiye basın lansmanı Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuan Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, son dönemde sorun yaşanan stok durumunu açıkladı.

TAYLAND’DAN 4 ÖNCE SİPARİŞ VERİYORUZ

Honda Türkiye ve bayilerdeki araç stok durumuna değinen Kılıçer, “Bayi stokunu ve Honda Türkiye stokunu beraber topladığımızda bizim toplam stokumuz daha önceki dönemlerden farklı bir yere gitmedi. Fabrika kapandığı için böyle bir farklılık oluşmadı. Yine belli oranda bizim standartlarımızdaki o stok seviyesini tutuyoruz. Tabii ki burada üretim yapmanın bir avantajı ürettikten hemen sonra sevkiyatını yapıp daha kısa zamanda süreci yönetebiliyorduk. Yeni gelen Civic’ler Tayland’dan geliyor. Şu anda siparişi 4 ay önceden ve temkinli bir şekilde vermek durumunda kalıyoruz. Bunun için daha öngörülü olmaya ihtiyaç var” şeklinde konuştu. Yeni Civic için yıl sonuna kadar 3 bin 200 yüz civarında bir satış hedeflediklerini aktaran Kılıçer, yıllık bazda ise yeni Civic’te satış hedeflerinin 13 bin 500 civarında olduğunu belirtti. Otomobil talebini karşılama konusuna da değinen Kılıçer, şöyle devam etti:

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ELİNDE ARABASI OLAN KAZANIYOR

“Talebin bu kadar yukarıda oluşacağını açıkçası kimse kestiremiyordu. Hangi markanın satılabilir aracı varsa pazardan pay kapıyor. Yani müşteri kafasında bir model belirliyor, almaya çalışıyor ama gidip bulamayınca, doğal olarak başka bir markayı tercih edebiliyor. Bu anlamda benzer bir sıkıntı bizde de var. Yani daha fazla adet sunabilsek daha fazla satış yapabileceğimizi biliyoruz. Pazara sunduğumuz City, Accord, Civic gibi tüm modellerimiz için geçerli. Şu anda bayilerimizle konuştuğumda 13 Kasım’da satışa sunacağımız yeni Civic araçlarımızın yarısından fazlasının da ön satışının tamamlandığını söyleyebilirim.”

FİYATI 374 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Yeni Honda Civic 374 bin liradan LPG seçeneğiyle satışa sunuldu. Sadece benzinli versiyon için en az 402 bin lira ödemek gerekiyor. Civic Sedan, yakıt verimliliği sağlarken 1.5 litre VTEC Turbo LPG motor seçeneğine sahip olması ile dikkati çekiyor. Araçta, standart olarak tüm donanım paketlerinde Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu olan bilgi-eğlence sistemi sunuluyor. Ayrıca Executive+ versiyonunda akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği yer alıyor. Modelde sunulan Honda SENSING teknolojisi ile önceki nesilden iki kat daha geniş ön kamera kullanılıyor. Executive+ paketinde sunulan ve sağ yan ayna altına monte edilen kamera ile çalışan Lanewatch özelliği sayesinde yolun sağ tarafı multimedya ekranında görüntülenebiliyor.

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LPG modeller Türkiye’ye özel

Bülent Kılıçer, Civic’te Türkiye’ye özel LPG versiyonunun da başarısına dikkat çekerek, bu alanda Kocaeli’de LPG dönüşümü için yeni bir tesis kurduklarını ve Civic Sedan’ın LPG’li versiyonun Türkiye’de önemli başarı grafiklerine sahip olduğunu ifade etti. LPG’li satışların markanın toplam satışlar içerisindeki payının ilk 5 ayda yüzde 83’lere kadar geldiğini ve bundan sonraki süreç içerisinde de bu yüksek oranların devam edeceğini düşünerek planlamalarını yaptıklarını dile getiren Kılıçer, LPG’li Civic modelinin yalnızca Türkiye pazarına özel üretildiğini açıkladı. Tayland fabrikasından LPG dönüşümüne özel olarak gelen yeni model için başka ülke için operasyonun da olmadığını bildirdi. Kılıçer, satışların yüzde 75’inin LPG tarafından olmasını beklediklerini anlattı.