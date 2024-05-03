Huzurevleri eleman bulamıyor

Yaşlı nüfus oranı yüzde 10’un üzerine çıkan Türkiye’de huzurevlerinin sayısı da hızla artıyor. Yüksek talep gören bu tesislerde hasta bakıcı ve refakatçı bulunamıyor. 25 bin liradan başlayan fiyatlar, özel hizmet gerektiren alanlarda 75 bin liraya kadar çıkıyor. Yaşlılarla ilgili hem tıbbi hem de psikolojik birikimi olan personeli istihdam etmek isteyen bakımevlerinin yetkilileri, bu alandaki açığa dikkat çekiyor.

1,6 MİLYON YAŞLI YALNIZ YAŞIYOR

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki kesim, 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi iken, son beş yılda yüzde 21,4 artarak 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. TÜİK’in 2023 yılına ilişkin verilerine göre; Türkiye'de 1 milyon 669 bin 270 yaşlı tek başına yaşıyor. Bakıma muhtaç kişilerin yanında huzurevine yerleşmek isteyenlerin sayısındaki artışa bağlı olarak yaşlı bakım hizmetlerine olan talep de yükseldi. Gaya Bakım Üniteleri Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Öz Esmeray, yaşlanan nüfusun sayısının artmasına paralel olarak sektörün hızlı büyüdüğünü söylüyor.

ÖZEL SEKTÖRDEN YATIRIM İLGİSİ

Bu alanda daha fazla yatırıma ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Esmeray, “Eskiden sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi belli başlı illerde bakım merkezleri varken, şu anda Ege ve Akdeniz hattında yoğunluk söz konusu. Hem belediyelerin hem de özel sektörün bu alanlarda yatırımları var. Aynı zamanda bakımevleri dışında yaşlılara yönelik ürün yelpazesinin (yaşlı bezi gibi) de genişlediğini görüyoruz” dedi.

KİŞİ BAŞI KONAKLAMA 50 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Bakımevlerinde konaklamanın kişi başına 50 ila 250 bin lira arasında değiştiğini anlatan Esmeray, “Devlete ait huzurevlerinde 14 bin 535, özelde ise 11 bin 467 olmak üzere toplam 26 bin kişi kalıyor. Ülke çapında 268 özel huzurevi bulunuyor” diye konuştu. Bu tesislerde çalışanların ücretlerinin 25 bin TL’den başladığını kaydeden Esmeray, “Ancak ilgi çok az. Oysa yeni açılacak merkezlerle birlikte sektörde bu alanda kalifiye elemana ihtiyaç var ve sektöre yönelik eleman yetişmiyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık turizmine rakip olacak

Dönem dönem yurt dışından yabancı misafir ağırladıklarını belirten Esmeray, "Yurt dışı sağlık sigorta sistemi ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemimiz henüz uyuşmadığı için bu sayı şu an çok artmıyor. Sektörümüz sağlık turizmine rakip olacak kadar büyük" dedi.

Yaşlanan nüfus sadece sağlık talebinde bulunmuyor. Çalışmaktan ve hayat mücadelesinden ıskaladıkları şeyleri kıyısından köşesinden de olsa yakalamak istiyorlar. Yeni nesil yatırımlar da buna göre şekilleniyor. Özetle, bu haberi okuyana ve kendime not: "Gençlik sadece bir kelime değildir."

NİTELİKLİ PERSONEL YOK

Esmeray, İstanbul dışında Balıkesir ve Yalova’da da yatırımları olduğunu ifade ederek, "200 kişiye hizmet sunuyoruz. 100 kişiye yakın kişiyi istihdam ediyoruz, nitelikli personel bulamıyoruz" dedi.







