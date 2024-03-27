IC ENTERRA halka arz oluyor

IC Holding CEO'su Murad Bayar, "IC grubunun enerji şirketlerinden IC Enterra'nın halka arzı, grubumuzun halka arz yönünde attığı ilk adım olma özelliğini taşıyor" bilgisini verdi. Bayar, grubumuz; İnşaat, enerji, turizm, altyapı, ulaştırma ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren bir kuruluştur. Enerji alanındaki faaliyetlerimizde 'sürdürülebilir kalkınma' amacıyla hareket ediyoruz" dedi. Basın mensuplarıyla İstanbul’da bir araya gelen, IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok ise şirketin büyüklüğü ve mevcut portföyü hakkında bilgi verdi. Kızılok şunları söyledi: "Şirketimiz, Trabzon, Erzincan, Tokat, Mersin, Giresun'da 9 hidroelektrik santrali ile elektrik üretimine devam ediyor. Ayrıca, Erzin-2 YEKA GES ve Bağıştaş hibrit GES projelerine odaklanmayız."