İddialara tepki gösteren Murat Ülker: Dün neredeysek bugün de oradayız

Türkiye’nin köklü markalarından Yıldız Holding’e bağlı Ülker’in üst düzey yönetimi Murat Ülker ve Yahya Ülker’in, Gazze soykırımından önce Seattle’da Starbucks CEO’su Laxman Narasimhan ile yaptıkları görüşmenin fotoğrafı çarpıtılarak gündem yapıldı. Edinilen bilgiye göre bu ziyaret, 7 Ekim’den önce yapıldı. Fotoğraf ise 11 Ekim’de sosyal medyada paylaşıldı. Starbucks ise Türkiye’de ve birçok ülkede 20 Ekim’den sonra boykot edilmeye başlandı. Yeni Şafak’a açıklamada bulunan Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanı Murat Ülker, “Ülker ailesi olarak, dün nerede isek bugün de aynı yerdeyiz” dedi.

“Ne biçim oldu dünya, İsrail saldırıları ve boykot öncesi yapılan bir nezaket ziyaretinin ‘Destek veriyor’ diye çarptırılmasını en basit ifade ile kınıyorum” diyen Ülker, şunları ifade etti: “İşimize odaklanmış ülkemiz ve milletimiz için istihdam ve katma değer üretmeye devam ediyoruz.Şahıs olarak da daima hak ve adaletin yanındayız. Herhangi bir vicdan sahibinin kadınların çocukların hedef alınmasını, öldürülmesini desteklemesi mümkün müdür?” dedi.