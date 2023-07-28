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Ekonomi

İhracatçıdan Körfez çıkarması

Türk ihracatçıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S. Arabistan, Katar ve BAE’yi kapsayan Körfez ziyaretinin ardından, yatırım ve ortaklıkları değerlendirmek üzere 18 Eylül’de bu üç ülkeye çıkarma yapacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğündeki ziyaretlere tüm sektörleri kapsayan nitelikli firmalar katılacak. Körfez firmalarının potansiyeli yerinde incelenecek. İşbirlikleriyle bu ülkelere ikili ticaret hacmi artırılacak.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Körfez’de bulunan 3 ülkeyle yaptığı görüşmelerin ardından ihracatçılar, Cumhurbaşkanı ile birlikte imzalanan işbirliklerini geliştirmek ve yeni işbirlikleri yapmak için yeniden Körfez’in yolunu tutacak. 18-21 Eylül tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrine tüm sektörlerden ihracatçılar giderek iki ülke arasındaki ticareti hacmini artıracak.

FİRMALARI TİM EŞLEŞTİRECEK

Yapılacak ziyarette mücevher, hububat bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, gemi yat ve hizmetleri, otomotiv endüstrisi, elektrik elektronik, tekstil ve hammaddeleri, iklimlendirme sanayii, su ürünleri ve hayvansal mamuller, kuru meyve ve mamulleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, makine ve aksamları başta olmak üzere tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli ticaret heyeti BAE’li ve Türk iş ortaklarının iş ihtiyacına göre TİM tarafından eşleştirilecek.

YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI YAPILACAK

İhracatçılar, 18 Eylül’de BAE’ye hareket edecek ve 19 Eylül’de Körfez firmaları ile ikili görüşmeler yapacak. Görüşmelerin ardından firmaların üretim tesisleri, ofisleri ve kurumlar ziyaret edilerek potansiyelleri yerinde gözlemlenebilecek. Ardından anlaşılan veya imzalanması gereken konularda TİM ve ihracatçılar tarafından pazar araştırması yapılacak.



#Körfez Turu
#İhracat
#Recep Tayyip Erdoğan
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