Ekonomi İhracatta uzak pazar atılımı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatta uzak pazar atılımı

İhracatta rekorlara imza atan Türkiye, yükselttiği çıtaya paralel olarak pazar hedefini de genişletiyor. İhracatının ana ağırlığını 2 bin kilometre çapında komşu ve çevre ülkeler oluşturan Türkiye, gözünü ortalama mesafesi 8 bin 500 kilometre olan 18 ülkeye dikti.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
İhracatta uzak pazar atılımı
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Türkiye, Kovid-19 küresel salgınına rağmen ihracat hedefini kolaylıkla aştı. Yıl sonu için konulan 211 milyar dolarlık hedefini 11 ayda aşan Türkiye, Cumhuriyet tarihi rekoruna koşuyor.

Son 12 ayda ihracat rakamı 215,7 milyar dolara ulaştı. İhracat rekorlara koşarken Doğu’dan Batı’ya ihracatçı ailesi de genişletiliyor.

HEDEFİMİZ 82 MİLYAR DOLAR

Toplam ihracatın üçte ikisi yaklaşık 2 bin kilometre mesafede bulunan ülkeler yapılıyor ve dünya ortalamasının gerisinde kalıyordu. Daha uzak ülkelere de ihracat yapmak için düğmeye basan Ticaret Bakanlığı, “Uzak Ülkelere İhracatın Artırılması Stratejisi” çalışmalarına başladı. Söz konusu strateji ile 85 trilyon dolar büyüklüğe sahip ve dünya ekonomisinden yüzde 64 pay alan, ortalama mesafesi 8 bin 500 kilometre olan 18 ülkeye yönelik ihracat 4 katına çıkarılacak. Böylece 82 milyar dolar değerinde ihracata ulaşılacak.

ÜLKESİNE GÖRE EYLEM PLANI

Bu çerçevede, mal ve hizmet ihracatının artırılması, ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi, dijital ekonomi alanında iş birliklerinin oluşturulması gibi hedefleri temel alan ülke bazlı eylem planları hazırlanıyor.

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