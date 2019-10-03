İhracatta yükseliş sürüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), eylül ayı ihracat rakamlarını Mersin’de açıkladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda açıklanan Eylül ihracatı, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre; 15 milyar 220 milyon dolar oldu. Yılın ilk 9 ayında ise ihracat yüzde 2,56 artış ile 132,5 milyar dolara, son 12 aylık ihracatta 180,2 milyar dolara ulaştı.

Eylül ayı ihracat rakamı, Cumhuriyet tarihinin de en yüksek eylül ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen sene eylül ayında ihracatın yüzde 22,7'lik artışla en yüksek artışı gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Bu sene onu yakaladık biraz da geçtik. Bu rakam geçen ayki ihracat rakamımızın yüzde 0,22 üzerinde” dedi.

KÜRESEL ETKİ İHRACATÇIYI DURDURMADI

Küresel ticaret savaşları ve ekonomi-politik çatışmaların negatif etkisine rağmen, ihracatın başarılı seyrini sürdürdüğüne dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracat yapan firmaların 13 yıldır ilk defa ithalat yapanları geride bıraktığını dile getirdi. 2018 yılında 79 bin 773 olan ihracatçı sayısının bu yıl 83 bin 286’ya yükseldiğini aktaran Gülle, “İhracatçılar olarak Yeni Ekonomi Programı ile çizilen yol haritasının büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge beklentilerine uygun olarak 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle bir değişim sürecini sırtlayacağını öngörüyoruz” dedi. Gülle, “Yılbaşından bu yana küresel ticaret açısından çok hızlı güncellenen bir gündemi ve değişen pazar dengelerini tecrübe ediyoruz. Dolayısıyla, ihracatçılarımızın, dinamizmleri ve stratejik kararları sayesinde ihracatımız, doğru rota tespitleri ile rakiplerimizin üzerinde artışlar sergilemeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

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YÜKSEK TEKNOLOJİ HEDEFİMİZ OLMALI

‘İhracat Ana Planı’ doğrultusunda hem hedef pazarlarda yoğunlaşmaya, hem de ihracat ailesini büyütmeye odaklandıklarını söyleyen Gülle, “Özellikle, yüksek teknoloji yoğunluğu anlamında, belirlenen yüzde 5,8’lik pay hedefini, hem rekabetçilik, hem de ülkemizin marka değeri anlamında, en önemli hedeflerimizden birisi olarak kabul etmeliyiz” dedi. Eylül ayında bin 392 firmanın ihracata başladığı bilgisini de veren Gülle, eylül ayında 38 bin 744 firmanın ihracat gerçekleştirdiğini vurguladı.

OTOMOTİV LİDERLİĞİ KORUYOR

Eylülde lideri, 2,6 milyar dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü oldu. Otomotivi, 1,7 milyar dolar ihracat ile kimyevi maddeler ve 1,5 milyar dolar ihracat ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. İhracatını en çok artıran sektör ise yüzde 113 artışla 278 milyon dolara ulaşan fındık ve mamulleri oldu. Eylül ayı içerisinde 213 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

İLK ÜÇTE ALMANYA, İNGİLTERE VE İTALYA

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,4 milyar dolar ile Almanya, 1,1 milyar dolar ile Birleşik Krallık ve 882 milyon dolar ile İtalya oldu. İllerin ihracatına bakıldığında; eylül ayında 49 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 6 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa oldu.

175 ÜLKEYE TL İLE İHRACAT

Ay boyunca 175 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam bir önceki yılın eylül ayına göre yüzde 10,6 artarak 5 milyar TL oldu. 6 bin 824 firma eylül ayında beyannamelerinde Türk Lirası'nı tercih etti. Eylül ayında Euro dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 362 milyon dolar olurken, yılın ilk 9 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 3,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Tempolu büyüme bekliyoruz TİM’in “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefi doğrultusunda ihracatçının taleplerini dinlediği ve bölgesel sorunlarını masaya yatırdığı “TİM Akdeniz Meclisi” toplantısı da dün Mersin’de yapıldı. Toplantıya Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz İhracatçı Birlikleri temsilcileri ve bölgenin önde gelen iş insanları katıldı.,

Eximbank’ın 17’nci şubesi Mersin’de açıldı

Şubenin açılışı kurdele kesim töreniyle yapıldı

Program kapsamında Türk Eximbank Mersin Şubesi de Akdeniz İhracatçıları Birliği (AKİB) bünyesinde törenle hizmete açıldı. Törende konuşan İsmail Gülle, Mersin ve çevre illerin son yıllarda gösterdiği ihracat performansının bu bölgede bir Eximbank şubesi açılmasını zorunlu hale getirdiğini vurguladı. İsmail Gülle, “2018’de her 4 dolar ihracatımızın 1 dolarında Eximbank’ın katkısı var. Bu oran çok kısa sürede çok daha ileri seviyeye taşınacak. TİM ve İhracatçı Birliklerimiz olarak yedek akçelerimizden 256,2 milyon TL’ye geçtiğimiz ay Eximbank’a aktardık. Bu sayede bankamızın daha fazla ihracatçıya, daha uygun koşullarda, daha geniş bir yelpazede hizmet verebilmesi için elimizi taşın altına koyduk” dedi.