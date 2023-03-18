İki günde 22 bin sipariş aldı

Türkiye’nin Otomobili Togg’a 2 günde sipariş üstüne sipariş yağdı. Satışa sunulduktan sonra ilk 4 saatte 7 bin 734 başvuru aldıklarını açıklayan Togg yönetimi, 24 saatte ise kabul edilen başvuru sayısının 22 bin 150’ye ulaştığını duyurdu. Ön başvuru sürecinde 100 bine varan sipariş bekliyor.

İLK TESLİMATLAR 2 HAFTA SONRA

Togg sosyal medya hesabından ilk 24 saatte yapılan başvuru sayısını açıkladı. Başvuruların yoğun bir şekilde gerçekleştiği ifade edilirken, “24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet T10X ön siparişi ardından anlık” notuyla üretim bandını paylaştı. Videoya nazar boncuğu eklenirken, ay başından itibaren siparişlerin teslimatlarına başlanacağı belirtildi. Yine videoda Anadolu Kırmızısı ve Gemlik Mavisi Togg T10X’in seri üretim anlarına yer verildi. Elektrikli Togg’un fiyatını rekabetçi bulan ve yerli aracın sahibi olmak isteyen vatandaşlar akın akın başvuru yaptı. Togg, 10 günlük süreçte toplanan taleple çekiliş yapacak. Başvuru numarasına göre teslim edilecek araçların 60 bin liralık kapora ücreti tolam fiyattan düşülecek.

VARANK SIRAYA GİRDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı üzerinden ön sipariş verdiğini açıkladı. Bakan Varank, “Söz verdik, sözümüzü tuttuk. Hamdolsun!. Sipariş numarası: 8862.” 12 bin Togg’un teslimatı için alınan 60 bin liralık kaporaların toplamı ise 720 milyon lira olacak. Hesaptan düşülecek ücretle teslimat 893 bin lira olacak.

Togg almak için aracını satıyorlar

Başvuruların yanında dijital araç ilan sitelerinde de Togg hareketliliği yaşanıyor. Elinde bulunan mevcut aracını elinden çıkararak yerli ve milli Togg’u satın almak isteyenler ilan üstüne ilan verdi. Sarı site olarak nitelendirilen bir dijital ilan sitesinde birçok kişi ‘Togg alacağım için satılık’ başlığı altında araçlarını elden çıkarmaya başladı. Sitede binlerce ilan bulunuyor.

Ön sipariş numarası talebi ifade etmiyor

Öte yandan Togg kaynaklarından yanlış yorumlara karşı da uyarıda bulunuldu. Ön sipariş numarası olarak yer verilen numaraların başvuru sayısını ifade etmediği paylaşıldı. Bu numaranın yalnızca işlemin başarıyla gerçekleştirildiği anlamını taşıdığı ve çekiliş numarası olduğunun altı çizildi.







