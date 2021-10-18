​İkinci el araç stokluyorlar: Fiyatlar yüzde 12 artacak

Pandemiyle birlikte ortaya çıkan çip krizi ve parça tedarikinin yanı sıra ham madde sorunu yaşayan sıfır otomobil piyasasında aksamalar bitmek bilmiyor. Bu durumu lehine çevirmek isteyen 2. el satıcıları ise artan kurlarla birlikte yaşanan sorunların yılbaşına kadar yüzde 12’lik zam olarak yansıyacağını tahmin ederek piyasadan araç toplamaya başladı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hüsamettin Yalçın

2.EL ALMAK İÇİN EN DOĞRU ZAMAN

Yalçın, tüketicilerin şu anda bir bekleme sürecinde olduğuna, sıfır araç tedarikindeki sıkıntıların uzama sinyalleri doğrultusunda Kasım’dan itibaren ikinci el araç pazarında hareketli günler yaşanabileceğine dikkat çekti. İkinci el araç fiyatlarının şu anda rayına oturduğunu belirten Hüsamettin Yalçın, “Ekonomik nedenlerden ötürü tüketiciler ikinci eldeki satın alma ihtiyaçlarını bir miktar öteledi ve beklemeye geçti. Bu durum ise ikinci elde fiyatların rayına oturmasını sağladı. Diğer yandan, sıfır araçlardaki tedarik sıkıntılarının 2022’de de devam edeceği artık açıkça konuşuluyor. Özellikle Kasım’dan itibaren ikinci el araç pazarındaki talebin kademeli olarak Aralık ortasına doğru bir seyirde artacağını öngörüyoruz. Bu durum da ikinci el araç fiyatlarını bir miktar artıracaktır. Dolayısıyla şu anda ikinci el araç almak için çok doğru bir noktadayız” diye konuştu.

KURUMSAL ŞİRKETLER HAVUZ OLUŞTURUYOR

İkinci el ticareti yapan firmaların yeni bir döneme hazırlandığının altını çizen Cardata Genel Müdürü şöyle konuştu; “Yaşanan gelişmeler 2022 yılının ikinci el araç pazarı açısından oldukça hareketli geçeceğini gösteriyor. Bunu fark eden bayi ve kurumsal ikinci el araç firmaları hatta büyük galeriler, yeni yıla hazırlık için şu anda araç toplamaya başladı. Belirli bir havuz oluşturup ihtiyaçlara hızlı yanıt vermek istiyorlar.”

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SIFIR SATIŞINDA DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ

Hüsamettin Yalçın küresel otomotiv sektörünün karşı karşıya kaldığı çip krizi sorununa lojistik, hammadde, sürücü bulunurluğu gibi birçok yeni sorunun eklendiğini ve tüm bu etkenlerin iç dinamiklerle birleştiğinde talebin azalıp fiyatların artmasına neden olabileceğini vurguladı. Hüsamettin Yalçın, “Türkiye’de özellikle son 3 ay otomobil satışlarının en yoğun olduğu dönemdir. Ancak, bu sene araç tedarik sıkıntısı olacağından yaklaşık 50-60 bine oturan aylık sıfır kilometre araç satışı daha da düşecektir. Bizim yapmış analizlerde Ocak 2022’ye şu anki fiyatlardan sıfır kilometre araçlarda yüzde 12 daha fazla bedelle girileceği öngörülüyor. Sıfır kilometre araç bulunamadığı için talep ikinci el araçlara kayacak. Bu da ikinci el araç fiyatlarının yükselmesi anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.

8 ayda 5 milyon araç devredildi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, pazarda geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında 6 milyon 256 bin 2. el araç ticareti gerçekleşirken, bu yılın aynı döneminde ise 5 milyon 26 bine geriledi. ÖTV matrah güncellemesi ile birlikte fiyatları düşen sıfır araç piyasasının hareketlenip ikinci el araç piyasasının düştüğünü ifade eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Kur artışı dolayısıyla Kasım’da tüm markalar yapmadığı ve kendi içinde erittiği fiyatlara ortalama yüzde 4 zam yapmak zorunda kalacak. Bekleyen müşteriler ise talebini 2. ele yönlendirecek. Bunun yanı sıra ÖTV matrah güncellemesi ile yüzde 50’lik dilime düşen araçların çoğu yeni zamlarla yeniden yüzde 80 baremine yükselecek. bu artık kaçınılmaz bir tablo olmaya başladı” ifadelerini kullandı.