Fırsatçılardan bıktık usandık: Toyota Türkiye CEO’su Bozkurt fahiş fiyatlara tepki gösterdi

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, birikmiş birkaç senelik talebin yanı sıra bu senenin talebi de eklenince müşterilerin 2-3 ay araç beklemek zorunda kaldığını belirtti. Araç piyasasındaki fahiş fiyatları da değerlendiren Bozkurt, çarenin yasal düzenlemede olduğunu vurguladı.

DİSTRİBÜTÖRLER SUÇLU DEĞİLLER

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Bozkurt, sıfır araç bulmada yaşanan sıkıntının ikinci el de dahil olmak üzere fiyatları etkilemesine ilişkin soruları cevapladı. Bozkurt, şunları kaydetti: "Bu konu; iç içe olan ve kavram karmaşası yaşanan bir konu. Birincisi üretimle ilgili sıkıntı, bir arz sıkıntısı yaratıyor. Üretimin tam kapasite olmaması ve 2 yıldır bekleyen talebin devreye girmesiyle arz sıkıntısı iyice büyüdü. Tabii biz talep patlamasını pandemi olmasa da bekliyorduk. Bu yılın daha iyi bir yıl olmasını bekliyorduk. Burada tabii şu var; fırsatçılıklar var piyasada. Nasıl var? Piyasadaki ikinci el araç fiyatlarının artması distribütörlere, bayilere soruluyor. İkinci el araç piyasası bizim işimiz değil. Biz sıfır araç satarız. Sokaktaki vatandaş arabasını istediği fiyata ilana koyuyor. Koyabilir. Serbest piyasa. O fiyata satar veya satamaz. O fiyata da çıkıp biri alıyorsa ona da kimse bir şey diyemez. Ama ikinci el piyasasındaki gelişmenin muhatabı distribütörler değil."

EKONOMİ İkinci el araba artık yatırım aracı

YASAL DÜZENLEME DEVREYE GİRMELİ

Sıfır araç arz yetersizliğinden fiyatların artmasının çok az etkisinin olduğunu belirten Bozkurt, "Sadece otomobilde değil, her üründe ikinci el fiyatı sıfıra göre belirlenir zaten. Bugünlerde yaşanan sıkıntı şu; firmalar ikinci elin artmasına neden etki edemez biliyor musunuz? Bayinin elindeki aracın bir liste fiyatı var. Liste fiyatından satılır araba. Ama bazıları arabasını satın aldıktan sonra üzerine 20 bin lira fark koyarak ilana koyuyorsa bizim elimizden bir şey gelmiyor. Çözüm; ikinci el alım-satımıyla ilgili bir düzenleme var. Bu düzenleme, uzun zamandır erteleniyor. Bu yasanın bir an önce çıkması lazım. Bayi fiyatını söylüyor, satıyor. Ertesi gün alan kişi fırsatçılık yapıyor. Bayi bunu anlayamaz. Takip de edemeyiz bunu. Ancak bu fırsatçılığı engellemek için bu düzenleme devreye girse ikinci eldeki başı bozuklukların hemen önüne geçeriz. Bence o konu daha fazla ertelenmemeli. Hem bizim için hem müşteri için hem de ikinci el işi yapan galeriler de bıktılar bu fırsatçılardan" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 29 Aracını, motosikletini ve evini ikinci el ilan sitelerinde satışa çıkaran kimi vatandaşlar girdikleri ilan başlıklarında koronayı da unutmadı. İlan başlıklarında kimi satışa çıkardığı aracının fiyatını koronavirüse inat düşürdüğünü iddia ederken, kimi ise aracının korana geçirmez olduğunu, ya da koronadan hızlı olduğunu öne sürdü. Ev ilanlarında ise en dikkat çekeni ise; Koronaya karşı kendi kendi temizleyen rezidans dairesi oldu. İşte görenlerin dikkatini çeken koronavirüs başlıklı ikinci el ilanlar... Koronavirüs ikinci el ilanlara da sıçradı: Sahibinden satılık korona geçirmez otomobil! Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı herkes kendi çapında gereken önlemleri almaya çalışırken virüs ikinci el ilanlara da sıçradı. BiP'te paylaş

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Avro fiyatı aynı TL’si yükselişte

Ali Haydar Bozkurt, ikinci olarak ise sıfır araç fiyatlarının artışından da çok şikayet bulunduğunun farkında olduklarını aktararak, şöyle devam etti: “’Distribütör firmalar fırsatçılık mı yapıyor?’ diye düşünülüyor. Otomobil sektöründe fiyatı belirleyen şey avro kurudur. Yeni araçlar, o günün kuru neyse o fiyattan geliyor. 2016 ve 2017 yılına baktığımızda, mesela Corolla modelinin liste satış fiyatı neyse o günkü avro kuruna bölerek baktık. Bu araç o zaman 23 bin avro civarındaydı. Yani 3 senelik fiyatlara bakıyorum, bu araç 23 bin avro civarında. Yani aslında baktığınız zaman yıllar bazında bu ürün avro bazında aynı kalmış, şimdi de aynı. Örnek vereyim; 2017 yılı mart ayında Corolla 1.6’nın kampanyalı indirimli liste fiyatı 23 bin 919 avro, yani o günkü kura bölüyorum 3,83’müş kur. Arabanın fiyatı 91 bin 750 liraymış. Bu arabanın birebir aynısı yıllar geçtiği için tabii bulunamıyor, araçlar değişiyor. Bu arabanın bugünkü fiyatı (birebir aynısı değil) 186 bin 950 TL. Kur, 8,16 TL. Avro bazında ise 22 bin 903 avro. Aracın 3,5 yıl içindeki seyrini söylüyorum. Hani diyorlar ya ‘kur bu kadar artmadı ki araba niye arttı?’. Bu arabaya ilave ekipmanlar koydukça bize hep avro bazında da zam yapmış üretici. Buna rağmen bu aracın fiyatı avro bazında aynı seyrini korumuş. Bir sebep daha var. Araçların fiyatlarını kafamıza göre artıramayız. ÖTV bareminden dolayı biz fiyatları artıramayız. ÖTV baremleri var. 1 lira geçtiği anda araç bir üst ÖTV baremine geçiyor, bir bakıyorsunuz bu 1 lira yüzünden arabanın fiyatı birden 20 bin lira artıyor.”