İkinci el cep piyasası uçacak

Yenilenmiş cep telefonlarında KDV oranının yüzde 1’e indirilmesine ilişkin kararın, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sektör temsilcilerini ve vatandaşları memnun etti. Buna göre, en az bir yıl öncesine ilişkin veri bulunduran kullanılmış cep telefonları yenilenerek sertifikalandırılacak. Kararla, bu ürünlerdeki KDV yüzde 1’e inerken, bu ürünlere ilişkin üstlenilen KDV ise iade edilmeyecek. Yenilenmiş cep telefonları, ikinci el telefonların tamamen restore edilmiş sürümleri olarak tanımlanıyor ve sıfır telefonlardan ucuza satılıyor.

2020’DE 10 MİLYON ADET SATILDI

Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), verilerine gçre 2020 yılında Türkiye’de, ülkemizde 10 milyon 500 bin adet akıllı telefon satıldı. 2019 yılında satılan akıllı telefon adeti ise 10 milyon 600 bin olarak açıklanmıştı. Söz konusu telefonlar içinde ikinci ele düşenlerin birçoğu ekonomiye kazandırılmadan ya kayıtdışı olarak satılıyor ya da atıl duruma düşüyor. Şimdi eski telefonların yenilenerek garantili olarak sunulması vatandaşın uygun fiyatla satın almasını sağlayacak.

DENETİM VE İŞLEMLER YENİLEME MERKEZİNDE

Açıklanan verilere göre, 2020 yılında kullanıcılar cep telefonları için 3.600 TL ödeme yaptılar. Ülkemizde 2020 yılında akıllı telefon ödemesi için yapılan tutar 43 milyar 200 milyon TL olarak belirlendi. Öte yandan ülkemizde 84 milyondan fazla mobil abone olması pazarın önemi hakkında da bilgi veriyor. Söz konusu düzenlemenin amacı, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların azaltılması, anılan ürünlerle ilgili ithalat kalemlerinde düşüş sağlanması, kayıt dışılığın engellenmesi ve tüketicilerin güvenli ve garantili bir şekilde ikinci el alışveriş yapmasının sağlanması olarak hedeflendi.

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Ticaret Bakanlığı’ndan haziran ayında yapılan açıklamada ise kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması için “yenileme merkezi” olarak ilk yetkilerin verildiği belirtilmişti.

Sıfırdan sertifika sistemi

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, şu ifadeleri kullandı: “Resmî Gazetede yayımlanan karar ile; sertifikalı olan ikinci el/yenilenmiş cep telefonlarında KDV oranı %18’den %1’e indirildi. Özellikle yenilenmiş cep telefonlarının ekonomimize yeniden kazandırılması için çok güzel bir gelişme. Sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum.”