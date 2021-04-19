İkinci elde kral hala dizel

Dizel araçların yerini artık sırasıyla benzinli, hibrit ve elektrikli modeller almaya başlıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2021’in ilk çeyreğinde Türkiye’de toplamda 156 bin 464 adet otomobil satışı gerçekleşti. Bunun sadece 99 bin 235 adedini benzinli araçlar oluşturdu. İlk çeyrekteki pazardan benzinli araçlar yüzde 63,4 pay alırken, dizel otomobillerin payı da yüzde 24 ile 37 bin 726 adede geriledi. Hibrit araç tercihinde de 12 bin 402 adetle hızlı bir yükseliş görülürken, elektrikli araçlarda da 312 adetle vites yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde de benzinli araç tercihleri yüzde 113 arttı.

İKİNCİ ELDE SATILAN İLK 10 MODELİN TAMAMI DİZEL ARAÇLAR

İkinci elde şimdilik hâlâ revaçta olan dizel modeller satışlarda da zirveyi bırakmıyor. Belki de sıfırda istediği seçeneği bulamayan tüketici ikinci ele dizel ile yönelim gerçekleştiriyor. İkinci el fiyatlandırma şirketi Cardata verilerine göre, Türkiye’de hâlâ en çok tercih edilen motor tipi dizel araçlar. Listenin ilk 10’nuna baktığımızda tamamına dizel araçlar hakim. İlk 10 araçtan 6’sını da otomatik şanzımanlar oluşturuyor. Cardata’nın binlerce araç arasından 2021 yılı istatistiklerine göre oluşturduğu listenin başını Renault Megane çekti. Bu dönemde, tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ikinci araç Fiat Egea olurken, üçüncü araç modeli Fiat Linea oldu. Bu modelleri sırasıyla Renault Symbol, Volkswagen Polo, Ford Fiesta ve Renault Clio takip etti. Cardata araştırmasında tüketicilerin özellikle ikinci el araçlarda dizel otomatik versiyonlu modelleri tercih etmeye devam ettiği de öne çıkan detaylar arasında.

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Hüsamettin Yalçın

DİZEL ALAMAYAN LPG’YE KOŞUYOR

Dizel araçta ise sert bir gerileme kaydedildi. Geçen yılın ilk çeyreğine göre tüketicilerin dizel tercihi yüzde 16 düştü. Bunun en büyük nedenleri arasında otomotiv üreticilerinin gerek emisyon gerekse elektrikliye geçiş öncesinde dizel üretimi sonlandırmaları oldu. Fiyatlara bakıldığında hala hibrit modeller klasik içten yanmalı araçlara göre oldukça pahalı. Bunlara ulaşamayan birçok tüketici tercihini benzinli araçlardan yana kullanmak zorunda kalıyor. Sıfırda cebine göre uygun fiyatlı dizeli bulamayan tüketicilerin bazıları da bu açığı LPG ile kapatıyor. LPG’li araç tercihlerinde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 37’lik büyüme görülüyor.

SIFIRDAKİ TALEP 2.ELE KAYACAK

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın “Önümüzdeki dönemde ikinci el araç fiyatlarını yukarı yönlü etkileyecek iki önemli konu var. Bunlardan ilki çip krizi. Kriz yayılır ve tedarik zincirinde global aksamalar olup da araç üretilemezse, talep geçen yıl olduğu gibi yine ikinci el araca kayacaktır. Yaz aylarında bayramında denk gelmesi sebebiyle insanlar daha fazla seyahat edeceklerdir diye düşünüyoruz. Bunun sonucunda daha fazla sıfır ve ikinci el araç satın almaya yönelme olacak. İkinci ele olan talebin artmasını ve ikinci el araç fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz” dedi.

İşte ikinci elde tüketiciler tarafından en çok talep edilen 10 otomobil

1. Renault Megane 1.5 DCI Touch Dizel Otomatik

2. Fiat Egea 1.3 MultiJet Easy Dizel Manuel

3. Fiat Linea 1.3 MultiJet Pop Dizel Manuel

4. Renault Symbol 1.5 DCI Joy Dizel Manuel

5. VW Polo 1.4 TDI Comfortline Dizel Otomatik

6. Ford Fiesta 1.4 TDCITrend Dizel Manuel

7. Renault Clio 1.5 DCI Touch Dizel Otomatik

8. Ford Focus 1.5 TDCI Trend X Dizel Otomatik

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9. Seat Leon 1.6 TDI Style Dizel Otomatik

10. VW Golf 1.6 TDI Comfortline Dizel Otomatik

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