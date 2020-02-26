Ekonomi İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak
EMLAK

İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak

İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de iklim değişikliğinin neden olduğu sel ve taşkın felaketlerinin etkilerinin hissedildiği alanlardaki konutların boşaltılacağını ve buralarda yaşayan vatandaşları rezerv konutlara taşıyacaklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Son olarak Karadeniz Bölgesi için hazırladıkları 15 maddelik eylem planını 2019'un Temmuz ayında açıkladıklarını anımsatan Kurum, diğer bölgeler için çalışmaların sürdüğünü, 81 il için de ayrı ayrı yerel iklim değişikliği eylem planlarını hazırlamaya devam ettiklerini belirtti.

Kurum, tüm ülkelerin ve şehirlerin gelinen süreçte iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ciddi adımlar atmak zorunda olduğuna işaret ederek, "Deprem ülkemizin nasıl bir gerçeğiyse dünyamızın en önemli gerçekleri arasında da şu an iklim değişikliği ve iklim değişikliği ile ilgili mücadele var. Artık aşırı seller, yağışlar, heyelanlar, hortum olayları gibi daha önce hiç görmediğimiz olayları ülkemizde yaşar hale geldik." dedi.

Diğer ülkelerde de aynı şekilde farklı doğa olayları yaşandığına dikkati çeken Kurum, "Karadeniz'de iklim değişikliği ile ilgili eylem planı çerçevesinde 15 bin rezerv konut üretilmesi sürecimizi başlattık. Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Artvin, Rize, Giresun, Araklı'da çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bu çerçevede konut üreterek afet anında selden, heyelandan, etkilenecek yapıların taşınması adına bu rezerv konutlarımızı kullanıyoruz. İklim değişikliği noktasında etkilerini hissedeceğimiz şehirlerde taşkın riski taşıyan alanlardaki konutları boşaltıyoruz." bilgisini paylaştı.

"Meriç Ergene Havzasında 975 riskli binamız var"

Kurum, taşkınlara karşı yapılan çalışmaları anlatırken, "Marmara Bölgesi Meriç-Ergene havzasında yer alan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerimizde bu anlamda tespit ettiğimiz 975 riskli binamız var. Bu binalara ilişkin tedbirleri almak ve burada iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede kararlı bir duruş sergilemek adına sürecimizi yürütüyoruz ve bunu tüm Türkiye'ye yayacağız. İklim değişikliği ile mücadele noktasında şehirlerimizi hazır hale getirecek adımları atacağız." diye konuştu.

Kurum, imar planlarını ve alt yapı projelerini, belirledikleri iklim değişikliği parametrelerine göre hazırladıklarını söyledi.

İklim değişikliğinin etkisiyle Konya'daki "mavi nazar boncuğu" olarak adlandırdıkları Meke Gölü'nün tamamen kuruma ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Kurum, içme suyu veya sulama yapmak için de sondajla 350-400 metreye varan derinliğe inilmesi gerektiğini, bunun hem yüksek maliyet hem de enerji kaybına neden olduğunu dile getirdi.

İlgili bakanlıklarla iklim değişikliği konusunda seferberlik halinde çalışmalar yaptıklarını anlatan Kurum, Birleşmiş Milletler nezdinde de girişimlerde bulunduklarını söyledi.

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İklim Değişikliği Eylem Planı Çalışmaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalarda 9 bin 43 binanın risk altında olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda Bakanlık, hem eylem planı hem de kentsel dönüşüm eylem planı kapsamında bölgede taşkın, sel, heyelan riski altında bulunan binaları yıkarak, buradaki vatandaşları yapılacak 15 bin konuta taşıyacak.

Bunun için Giresun ve Trabzon Araklı'da yeni yerleşim alanları tespit edildi. Araklı'da 278, Giresun'da 228 konutun çalışmalarına başlandı. Bu konutların ihalelerini gerçekleştiren Bakanlık, Trabzon, Artvin ve Rize'de yöresel mimariye uygun, enerji verimli, iklim duyarlı, yerel malzemelerin kullanıldığı konut projelerinin inşasını da en kısa sürede başlatmayı planlıyor.

Ege Bölgesinde ise İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak'ta taşkın riski altında bulunan binaların tespiti çalışmaları devam ediyor.

Bakanlık, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik olarak "Sıfır Atık, millet bahçeleri, ekolojik koridorlar, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru" projelerini de yürütüyor.

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