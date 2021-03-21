Ekonomi İklim değiştiren tünelin yüzde 80i tamamlandı Antalya-Konya arasındaki Demirkapı Tüneli 2022 sonunda hizmete girecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'İklim değiştiren tünelin' yüzde 80'i tamamlandı: Antalya-Konya arasındaki Demirkapı Tüneli 2022 sonunda hizmete girecek

Antalya'nın İbradı ilçesindeki Akdağ'da yapımı süren ve trafiğe açıldığında 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişi sağlayacak 5 kilometrelik çift tüp şeklindeki Demirkapı Tüneli'nde, fiziki çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. 2022'nin sonunda hizmete girmesi beklenen Antalya-Konya arasındaki en kısa güzergahı sağlayacak yol, düşük eğimi ve yüksek yol standardı ile konforlu ulaşıma olanak tanıyacak.

Haber Merkezi AA
Demirkapı Tüneli, trafiğe açıldığında 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişi sağlayacak.
Demirkapı Tüneli, trafiğe açıldığında 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişi sağlayacak.

Antalya'nın İbradı ilçesindeki Akdağ'da 5 kilometrelik çift tüp şeklinde yapımı süren Demirkapı Tüneli'nin ikinci tüpünde ışığı görmeye 600 metre kaldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İbradı ile Konya'nın Derebucak ilçesi arasında 2013'te yapımına tek tüple başlanan, 2017'de ise ikinci tüp inşaatının başladığı Demirkapı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor.

Karayolları Antalya 13. Bölge Müdürlüğünce sürdürülen projede, fiziki çalışmalarda sona doğru geliniyor.

5 bin metrelik çift tüpten oluşan Demirkapı Tüneli'nin tek tüpü, nihai beton kaplama seviyesinde bitirildi. İkinci tüpte ise kazı-destekleme ve kaplama betonu çalışmaları sürüyor.

Tünelle bağlantılı projelendirilen 67 kilometrelik yol çalışmalarında ise 28 kilometresi bitümlü sıcak karışımlı, 13 kilometresi sathi kaplamalı olmak üzere 41 kilometresi bölünmüş yol, standardında tamamlandı.

Yolun 0 ila 16 ve 33 ila 39. kilometreleri arasında bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor. Tehlikeli madde taşıyan araçlar için Demirkapı çevresinde çalışmalarına başlanan 12 kilometrelik servis yolu projesinde de toprak işleri çalışmaları sürüyor.

Demirkapı Tüneli'nde fiziki çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı

Projenin hizmete girmesiyle Antalya-Konya arasındaki en kısa güzergah sağlanacak; tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle turizm için büyük önem taşıyan bölgeye tesis edilen konforlu ulaşım imkanı daha çok yerli ve yabancı turisti de beraberinde getirecek.

Ayrıca mevsim itibarıyla özellikle yaz aylarında yoğunluğu artan trafikte seyahat süreleri azalacak, yol güvenliğinin de artmasıyla zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacak.

Konya-Beyşehir-Derebucak-Gembos güzergahında seyahat edenler, Gembos ve Eynif ovalarından geçerek, tünel sonrası Antalya'ya erişecek.

İklim değişikliği kısa sürede fark ediliyor

Şantiye çalışanları, kazı desteği tamamlanan ve beton imalatı büyük ölçüde bitirilen tüpten çıkışta sıcaklık değişimini büyük ölçüde hissediyor.

Akdeniz ile İç Anadolu'yu ayıran dağların karla kaplı kuzey yamacından 4 dakikada güney yamacına geçip yeşil dokuyu görenler, kısa sürede iklim değişikliğine (Karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişe) şahit oluyor.

Konya tarafında yağmur veya kar varken, Akdağ'ın diğer yamacında ise güneşli ve sıcak hava olabiliyor. Trafiğe açıldığında 80 kilometre hızla 4 dakikada geçilecek tünelden seyahat edenler kısa sürede iklim farklılığını hissedecek.

2022 yıl sonunda hizmete açılması bekleniyor

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Kontrol Şefi Burkay Gökbaş, projeyle Konya-Antalya arasında yeni güzergahın kazandırılacağını söyledi.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e ulaştıracak projenin konforlu ulaşım sağlayacağını aktaran Gökbaş, "Konya-Antalya arası en kısa güzergah burası. Hedefimiz yıl sonunda tünelde kazı destek ve kaplama beton çalışmalarını tamamlamaktır. Gelecek yıl da tünelde elektronik-elektromekanik işlerini tamamlayacağız. 2022 sonunda ise tünelin hizmete açılmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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