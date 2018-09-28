Ekonomi İlk 100ün devlete borcu 30 milyar lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlk 100'ün devlete borcu 30 milyar lira

Gelir İdaresi, 31 bin 56 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcunun bulunduğunu açıkladı. Listedeki ilk 100'ün borcu ise 30,7 milyar lira.

Haber Merkezi AA
Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borçlularının sayısını açıkladı.
Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borçlularının sayısını açıkladı.

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurum, 30 Haziran itibarıyla 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükellefler listesini açıkladı.

Devlete toplam 31 bin 56 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunuyor. Listenin ilk sırasında Gökalp Vergi Dairesine kayıtlı 1 milyar 59 milyon 130 bin 277 liralık borçla Affan Havacılık Akaryakıt Turizm San. ve Tic. AŞ yer aldı.

Affan Havacılık'ı, Rıhtım Vergi Dairesine kayıtlı 1 milyar 37 milyon 150 bin 543 liralık borcuyla Hilmi Başaran, Kahramankazan Vergi Dairesine kayıtlı 1 milyar 14 milyon 300 bin 186 lirayla Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti, Göztepe Vergi Dairesine kayıtlı 958 milyon 945 bin 342 lirayla Sun Havacılık Ticaret Ltd. Şti, Anadolu Kurumlar Vergi Dairesine kayıtlı 914 milyon 953 bin 23 lirayla Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. izledi.

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı da 284 milyon 47 bin 102 liralık borcuyla listenin 34'üncü sırasında yer aldı.

Tarhiyat listesi de açıklandı

Bu arada, GİB 1 Haziran 2017 ile 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarları 1 milyon lirayı aşan tarhiyatların listesini de açıkladı.

Toplam 2 bin 701 borçlu mükellefin bulunduğu listede ilk sırayı 450 milyon 436 bin 602 liralık toplam borçla Anadolu Kurumlar Vergi Dairesine kayıtlı Egeoil Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ aldı.

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Bu şirketi 259 milyon 922 bin 461 lira ile Akçakoca Vergi Dairesine kayıtlı Us-Er Petrol Ürünleri, Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. izledi. Büyük Mükellefler Vergi Dairesine kayıtlı FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı ise 257 milyon 64 bin 849 liralık borçla bu listede 3. sırada yer aldı.

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