İlk 3 ayda kârını yüzde 235 artırdı

Türkiye Sigorta yıla rekor kârla başladı. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, Türkiye Sigorta olarak 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 235 artışla 3 milyar 527 milyon lira net kâr elde ettiklerini söyledi. Çakmak, grubun bir diğer şirketi olan Türkiye Hayat Emeklilik'in ise 2 milyar 442 milyon lira net kâr elde ederek çeyrek bazında rekor kırdığını söyledi. Çakmak poliçe olarak da yüzde 131 rekorla artış sağladıklarını ifade etti.

Türkiye Sigorta'nın ilk çeyrek verilerini düzenlediği basın toplantısında açıklayan Çakmak, şirketin büyüme performansının yanında bilançosunu kuvvetlendirmeye devam ettiğini söyledi.

POLİÇE ÜRETİMİ 6,3 MİLYONA ULAŞTI

Yüzde 131 artışla 6,3 milyon poliçe üretimi gerçekleştirdiklerini, BES ve OKS fon büyüklüğünde yüzde 89'luk artış ile pazar payını yüzde 21'e yükselterek 5 milyon aktif katılımcıya ulaştıklarını söyledi. Yılın ilk çeyreği itibarıyla şirketin öz kaynak karlılığının yüzde 82 seviyesinde gerçekleştiğini, prim üretim rakamlarını düzenli olarak artırdıklarını ve hem sektör hem de kendi rekorlarını kırdıklarını aktaran Çakmak, bu sonuçların neticesinde sigortacılık sektöründe 2,3 milyar dolar pazar değerleri ile halka açık güçlü şirket konumlarını sürdürdüklerini ifade etti. Çakmak, hedeflerinin, 2024 yılında kasko, sağlık, yangın, iş yeri ve ticari poliçelerde öncü ve oyun kurucu olmak ve bireysel ürün gruplarında varlıklarını daha da geliştirmek vurguladı.

HAVADA %1002 BÜYÜDÜK

Havacılık alanında yüzde 1002'lik büyüme sağladıklarını ifade eden Çakmak şunları söyledi: "Yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre sağlıkta yüzde 255 büyüme kaydederek 2,7 milyar lira prim üretimine ulaştık. Yangın ve doğal afetler branşında ise yüzde 195 artışla toplamda 7 milyar 301 milyon, kasko branşında ise yüzde 141'lik pozitif değişim ile 2 milyar 618 milyon liralık prim üretimi sağladık. Sağladığımız bu desteklerle gurur duyuyoruz."

Önemli yatırımlara sigorta

Türkiye’nin stratejik yatırımlarına ve büyük projelerine güvence sunduklarını belirten Çakmak şunları ifade etti: “Ülkemiz için mihenk taşı olan Akkuyu Nükleer Santrali, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Yusufeli Barajı, Türksat Uyduları, Çanakkale Köprüsü, Sakarya Gaz Sahası gibi projelerin sigortasını yapan şirket olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz.”







