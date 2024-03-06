İlk entegrasyonu Togg ile olacak

Akbank LAB, yenilenen inovasyon merkezini Girişimcilik Haftası’nda açtı. Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce; “2023’te 700’ü aşkın teknoloji girişimi ile iletişim halindeydik. Geliştirdiğimiz yeniliklerle nesnelerin interneti, giyilebilir temassız ödeme, mobilite gibi alanlarda ilkleri müşterilerimizle buluşturduk. Togg ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile Nesnelerin İnterneti teknolojisi, Akbank deneyimini mobilden çıkartıp Togg akıllı cihazların ekranına entegre ettik. Önümüzdeki günlerde Akbanklılar hesap yönetiminden, ödeme yapmaya ve pek çok bankacılık işlemini Togg akıllı cihazlarının ekranlarından ulaşacakları Akbank Mobil uygulaması ile güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Yenilenen Akbank LAB’in Akbank’ın geleceğin çözümlerini sunma misyonunu güçlendireceğiz" diye konuştu.

Ekosistemi geliştiren bu çalışmaların yanı sıra teknoloji altyapı ve finans deneyimi ile pek çok yeniliği hayata geçirdiklerini belirten Yüce, "Huawei ile geliştirdiğimiz akıllı saat ile ödeme yapma servisi de Türkiye’de bir ilki temsil ediyor. Başta üye iş yeri müşterilerimiz olmak üzere tüm ticari müşterilerimiz, bu yenilik sayesinde, ileri vadeli POS alacaklarını vade tarihini beklemeden avantajlı oran ve komisyonla transfer edebiliyor ve kendilerine gönderilen Bloke Transfer’lerini üçüncü kişilere göndererek ödemelerini yapabiliyorlar” dedi.