|
Ekonomi

İlk entegrasyonu Togg ile olacak

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:00 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:20 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Burcu Civelek Yüce
Burcu Civelek Yüce

Akbank LAB, yenilenen inovasyon merkezini Girişimcilik Haftası’nda açtı. Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce; “2023’te 700’ü aşkın teknoloji girişimi ile iletişim halindeydik. Geliştirdiğimiz yeniliklerle nesnelerin interneti, giyilebilir temassız ödeme, mobilite gibi alanlarda ilkleri müşterilerimizle buluşturduk. Togg ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile Nesnelerin İnterneti teknolojisi, Akbank deneyimini mobilden çıkartıp Togg akıllı cihazların ekranına entegre ettik. Önümüzdeki günlerde Akbanklılar hesap yönetiminden, ödeme yapmaya ve pek çok bankacılık işlemini Togg akıllı cihazlarının ekranlarından ulaşacakları Akbank Mobil uygulaması ile güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Yenilenen Akbank LAB’in Akbank’ın geleceğin çözümlerini sunma misyonunu güçlendireceğiz" diye konuştu.

AKILLI SAAT İLE ÖDEME

Ekosistemi geliştiren bu çalışmaların yanı sıra teknoloji altyapı ve finans deneyimi ile pek çok yeniliği hayata geçirdiklerini belirten Yüce, "Huawei ile geliştirdiğimiz akıllı saat ile ödeme yapma servisi de Türkiye’de bir ilki temsil ediyor. Başta üye iş yeri müşterilerimiz olmak üzere tüm ticari müşterilerimiz, bu yenilik sayesinde, ileri vadeli POS alacaklarını vade tarihini beklemeden avantajlı oran ve komisyonla transfer edebiliyor ve kendilerine gönderilen Bloke Transfer’lerini üçüncü kişilere göndererek ödemelerini yapabiliyorlar” dedi.



#TOGG
#Akbank LAB
#Ekonomi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 Adana teravih namazı saat kaçta?