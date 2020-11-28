İlk görüşme TÜSİAD’la

Ekonomide yeni yol haritasını belirlemek için bir dizi reformu hedefleyen hükümet, iş dünyasıyla iletişimi arttıracak görüşmelere başladı. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın önünü açacak adımları iş dünyasıyla birlikte atmak isteyen ekonomi yönetimi, STK’ları dinledikten sonra neler yapılacağına karar verecek.

İLK GÖRÜŞME TÜSİAD İLE

Bu kapsamda son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle İstanbul’da dün bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, başkan yardımcıları Bahadır Balkır ve Murat Özyeğin ile TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri katıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’ndan üst düzey katılımın sağlandığı toplantı, bir süre görüntü alınmasına izin verildikten sonra basına kapalı devam etti.

TOPLANTILARI SÜRDÜRECEĞİZ

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TÜSİAD heyetiyle verimli bir toplantı geçirdiklerini belirtti. Elvan, “İlk görüşmemizi TÜSİAD heyeti ile gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu. Görüşmelerimizi yarın TOBB heyetiyle, önümüzdeki günlerde de diğer kuruluşlarla sürdüreceğiz” dedi. TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ise, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, yapıcı bir istişare ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk. Toplantı kapsamında ekonomik istikrar ve hukuk reformları ile ilgili atılabilecek adımlar konusundaki TÜSİAD görüşlerini sunduk. Bu alanlardaki reformların güven ve yatırım ortamı bakımından çok önemli olacağını düşünüyoruz. İş dünyası paydaşları ile iletişimin süreklilik arz etmesini önemsiyor, yapılacak tüm istişareler çerçevesinde reform adımlarının atılacağına inanıyoruz.”

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Bakan Gül ve Bakan Elvan'ın iş dünyasıyla reform trafiği sürüyor.

SIRADAKİ GÖRÜŞME TOBB İLE YAPILACAK

Lütfi Elvan ile Abdulhamit Gül’ün iş dünyasıyla görüşme trafiği bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle yapılacak toplantıyla devam edecek. TOBB ile toplantıya Elvan ve Gül’ün yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılması bekleniyor. Ayrıca iş dünyası ve STK'larla yapılan görüşmelerin sürmesi bekleniyor.

ATILACAK ADIMLAR ANLATILIYOR

Ekonomi yönetimi farklı sektörlerden temsilcilerle bir araya gelerek talepleri ilk ağızdan dinliyor. Gerçekleştirilen buluşmalarda atılacak adımların da iş dünyasının görüşleri çerçevesinde olacağı ifade ediliyor. Sürece ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce çeşitli toplantılar gerçekleştirdi. Erdoğan ilk olarak, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti ve ülkemizdeki yatırım ortamının geliştirilmesi ve potansiyelin artırılması yönündeki önerileri bizzat sektör temsilcilerinden dinledi.

REFORMDA KARARLILIK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyetini kabul ederek ihracat seferberliği için atılacak adımları yine sektör temsilcileri ile birlikte değerlendirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası’nın açılışına da katılan Erdoğan buradaki konuşmasında reform sürecinde kararlılığı vurguladı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen EXPO 2020 Fuarı’nda iş dünyasına seslenen Erdoğan, ekonomi demokrasi ve özgürlüklerin çıtasını yükselteceklerini belirtti.