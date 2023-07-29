İmzaların 30 milyar doları enerjide

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz haftalardaki Körfez ziyareti sırasında yapılan anlaşmaların detayları gün yüzüne çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmaların değeri 50,7 milyar doları bulurken, üç ülkeyi kapsayan ziyaretle altyapısı oluşturulan Körfez merkezli doğrudan yatırımların 100 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

DENİZ ÜSTÜ RÜZGÂR PROJELERİNE İLGİ VAR

Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında ilk defa enerji alanında stratejik çerçeve anlaşması yapıldı. Enerji alanındaki anlaşmaların yaklaşık 30 milyar doları bulduğu belirtiliyor. Körfez ülkeleri ile özellikle yenilenebilir enerji alanında iş birliği yapıldı. Bu kapsamda, en çok deniz üstü rüzgâr projeleri (offshore), rüzgâr türbinleri, güneş panelleri, petrol, doğalgaz alanlarında yatırım gündeme gelecek. Yapılan anlaşmalar çerçevesinde Körfez ülkeleri özellikle deniz üstü rüzgâr türbinlerine yatırım

yapacak. Türkiye, deniz üstünde (offshore) 40 GW’den fazla rüzgâr enerjisi potansiyeline sahip.

RÜZGÂR ÖLÇÜM TESTLERİNE BAŞLANDI

AK Parti kurmayları, “Yatırım girecek ciddi ekonomik aktiviteye dönecek. İstihdamda artış olacak, Türkiye’nin döviz sıkışıklığını kalıcı olarak çözecek. Ciddi bir karşılıklı iş birliği geliştireceğiz. Türkiye’de yeni iş imkânları doğmuş olacak. Offshore için rüzgâr ölçümleri coğrafi testler yapılıyor” dedi.

Yine, Türkiye’nin yenilemek ve potansiyelini büyütmek istediği termik santraller de anlaşmalardaki maddeler arasında.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERE ÖNCELİK

Yapılan iş birliklerinde 'yerli ve millilik' şartı da yer aldı. Suudi Arabistan, Katar ve BAE'nin Türkiye'ye yapacağı doğrudan yatırımlarda öncelikli olarak büyük oranda yerli ve milli ürünler kullanılacak. Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile yapılan yaklaşık 100 milyar doları bulan yatırımların meyvelerini Türkiye en geç 3 yıl içerisinde alacak.

Afet bölgesine özel finansman

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin maliyetinin karşılanması için Birleşik Arap Emirlikleri ile deprem tahvili anlaşması imzalandı. Bu kapsamda imzalanan tahvil anlaşmasına göre Birleşik Arap Emirlikleri, hazine tahvillerine para yatıracak. Bu para ile depremin yaraları sarılacak. Kısa süre içinde hayata geçirilmesi beklenen deprem tahvilinin geri ödemesi ise Türkiye’nin deprem yaralarını sarıp normalleştikten sonra yapılacak.











