İnşaat ustası bakanlık takibinde

Depreme dayanıklı, güvenli ve nitelikli yapılaşma hedefi doğrultusunda inşaat sektöründe önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan “Yetki Belgeli Yapı Ustaları Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. 31 Aralık 2025’te yürürlüğe kademeli girecek yönetmelikle, kalıpçı, demirci, çatıcı ve duvarcı gibi yapı ustalarının mesleki yeterliliklerinin belgelenmesi, kayda alınması ve iş bazlı takip edilmesi zorunlu hale geliyor.





NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ ŞART

Türkiye’de sık yaşanan depremler, yapı güvenliği konusunda yeni tedbirlerin gerekliliğini bir kez daha ortaya koyarken, yönetmeliğin temel hedefi de güvenli yapı üretimini sağlayacak insan kaynağını sistemli bir biçimde izlemek ve denetlemek. İnşaat alanlarında çalışan yapı ustalarının mesleki belgeleri, görev aldıkları şantiyeler ve iş süreleri artık merkezi bir sistem üzerinden takip edilecek. Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek sistem ile yapı ustalarının şantiye bazlı dijital ortamda izlenmesi sağlanacak.





DİJİTALDEN İZLEME

Bu amaçla geliştirilen “ŞantiyeM” uygulaması, yapı ruhsatı sistemleriyle entegre çalışacak. Ustalar, e-Devlet üzerinden uygulamaya kayıt yaptırabilecek. Yalnızca mesleki yeterlilik belgesi, ustalık belgesi veya ilgili teknik eğitim kurumlarından diploma almış ustalar kayıt altına alınabilecek. 1 yıl sonra 4 bin 500 metrekare üzerindeki inşaatlar, 3 yıl sonra bin 500- 4 bin 500 metrekare arası yapılar, 4 yıl sonra ise 500–bin 500 metrekare arasındaki yapılar için sistem zorunlu olacak. Her ustanın işe başlama bilgileri, şefleri tarafından sistem üzerinden bildirilecek.





TÜM SEKTÖR ÇALIŞANLARI KAYIT ALTINA GİRECEK

Bugüne dek sadece şantiye şefleri, yapı müteahhitleri, tasarım gözetmenleri ve plan müelliflerinin kayıtlarını tutan Bakanlık, bu yönetmelikle birlikte yapı ustalarını da kayıt sistemine dahil etmiş oldu. Böylece inşaat sektöründeki tüm aktörlerin izlenebilirliği sağlanarak, sorumluluk ve denetim mekanizmaları güçlendirilecek. Bakanlık, bu düzenlemeyle birlikte yapı ustalarının sadece kayıt altına alınmasını değil, aynı zamanda yetkinliklerinin artırılmasını ve belgeli çalışmanın teşvik edilmesini de amaçlıyor.



