İnşaatta da stok normal

Alternatif satış kanalları üzerinden yakaladığı büyümeyle, satışlarını ilk yarıda yüzde 50’nin üzerinde artıran Nef, 18 Temmuz itibarıyla 1,1 milyar liralık toplam ciroya ulaştı. Geçen yılın sonunda 1,5 milyar liralık ciroya ulaştıklarını belirten Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, bu yılki hedeflerinin 2 milyarlık ciroya ulaşmak olduğunu söyledi. Yeni hedef için yeni projelere start verdiklerine dikkat çeken Timur, sektördeki stok söylentilerinin ise gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Sanayide normal olan inşaatta sorun oluyor

Sanayi ile inşaatın birbirinden farklı olmadığını dile getiren Timur, “Sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 75’i geçince kimse eyvah stok oluştu demiyor, yatırımlar hızlanıyor, gayrimenkulde ise stok sorun oluyor. Biz tam kapasiteyle çalışıyoruz. Bir miktar stok oluşması normal. Ama bu sorun teşkil edecek bir boyutta değil. Stoklar, yatırımlar ve diğer tartışmaları gözlemleyen tüketici doğru verilerle sonuca varmak istiyor. Veriye dayanmayan söylemler herkesi zarara uğratır. Biz son 3 yılda 14 proje ve 4 bin 500’ün üzerinde teslim gerçekleştirdik. Şimdiye kadar ise 10 bin ev geliştirdik bunların içerisinde stoktaki konutumuz 50’yi geçmez” bilgisini verdi.

Erden Timur

3 proje gezen sayıyı 9’a çıkardı

Timur, her dönem bilançolarında minimum 200 milyon liranın üzerinde net nakitlerinin durduğunu, senetli satışlardaki vadelerinin en fazla 36 ay olduğunu da sözlerine ekledi.

Lokasyon, fiyat, hedef kitle ve projede kullanılan malzemelerle, lüks segmenti hedefleyen şirket, Nef Yalıkavak, Nef Gölköy ve Nef Kandilli’yi; Nef Reserve bakış açısı ile geliştirdi. Erden Timur, farklı olmak ve satışta başarıyı yakalamak için konut alıcısının ne istediğini iyi bilmek gerektiğini bunun içinde sahada araştırma yapan güçlü bir ekiplerinin olduğunu söyledi. Konut alıcısının hem kendini özel hissedebileceği hem de paylaşım ekonomisine uygun projeler istediğini aktaran Timur, “Eskiden konut yatırımcısı, bir konut almadan önce ortalama 3 konut projesini geziyordu. Bu rakam artık 9’a yükseldi. Yani insanlar artık ince eleyip sık dokuyor. Bu da alımı doğrudan etkiliyor” dedi.

Ayrıcalıklı olmak şart

Nef Yalıkavak’ta, her evin kendine özel bir manzarası var. Projede ’Reserve’’ foldhome konsepti de bulunuyor. Timur, “Teknelerin yanaşması için özel iskelesi, yeşil alanları, kıyı terasları, açık hava kütüphanesi, çocuklar için Bodrum’da yepyeni bir dünya sunacak Happy Nest ve daha birçok ayrıcalıkla Nef Yalıkavak, 365 gün yazlık tadında bir yaşam sağlayacak” bilgisini verdi.

Esnafla iç içe

Bodrum projelerinde ekonomik faydanın sadece proje içinde sınırlı kalmaması na özen gösterildi. Şirket, Gündoğan’da bir balıkçı ile de anlaştı. Sabahın 5’inde isteyen taze balık alabilecek. Meydanda yer alan dükkanlar için ise çevredeki köylerle anlaşma sağlandı. Burada NEF Reserve Yalıkavak paketlemesiyle zeytinyağı, peynir, domates reçeli satılacak. Erden Timur hayatımın projesi dediği Gölköy’deki farklılıkları ise şöyle özetledi: “Burada bir projenin nasıl doğa dostu olabileceğini gösteriyoruz. 136 çam ağacını koruma altına aldık. 200 zeytin ağacının yerini değiştirdik. Burası nesiller boyu yaşayacak.”

SATIŞ GÜVENİN GÖSTERGESİ

Nef Yalıkavak, Nef Gölköy ve Nef Kandilli’de fiyatlar 7-8 milyon liradan başlayıp konumuna ve büyüklüğüne göre yukarılara çıkıyor. Bodrum’daki projelerin işletmesi için dünyanın en lüks resort otel zincirlerinden Banyan Tree ile anlaşan şirket, 398 adet villa ve rezidanstan oluşan Yalıkavak’ta konutların yüzde 60’ını lansmana çıkmadan sattı. 38 villadan oluşan Gölköy projesinde de 13 villa şimdiden satışı tamamlananlar listesine girdi. Erden Timur, Gölköy’de ortalama metrekare satış fiyatının 6 bin euro olduğunu, milyonluk evlerin satılmasının güvene de işaret ettiğini söyledi.